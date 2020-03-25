Помогает ли секс во время карантина: сексолог раскрыл секрет

Известный российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что карантин из-за коронавируса может укрепить отношения между влюбленными.

Такое заявление эксперт сделал в интервью радио Sputnik.

ternopil.news

Так, сексолог убежден, что карантин может пойти на пользу многим парам.

"Выделяя друг другу больше времени, чем ранее, некоторые пары смогут обратить текущий момент себе на пользу. Став ближе и увеличив количество интимных контактов, можно вопреки эпидемии стать более счастливыми и даже веселыми", – говорит Кульгавчук.

freepik.com

Кроме того, эксперт отмечает, что регулярный секс укрепляет иммунитет:

"Нужно помнить, что регулярная половая жизнь улучшает не только настроение, и тем самым, снижает уровень стресса и тревоги, но и улучшает состояние иммунной системы. В какой-то степени можно говорить, что секс не только приносит эмоции, но и укрепляет организм. Единственное условие, что половые контакты все же не должны быть по разнарядке. Нужно помнить, что они должны базироваться на положительных эмоциях. И начинаться секс должен с улыбки. Тогда он будет приносить еще большее количество положительных эмоций".

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что секс является одним из самых эффективных способов снять напряжение и отвлечься от тревожных мыслей, что будет полезным для супружеских пар во время карантина из-за коронавируса.

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