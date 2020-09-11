Папа Римский назвал секс "божественным удовольствием"

Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".

Об этом 83-летний церковник рассказал в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, который собрал яркие высказывания понтифика для книги TerraFutura, пишет New York Post.

По его словам, удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует продолжения рода.

"Удовлетворение происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное", – сказал Франциск.

Понтифик добавил, что христианское послание часто неправильно трактуют. Церковь осуждала "грубое и вульгарное" удовольствие, но всегда принимала "простое, человеческое и моральное".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

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