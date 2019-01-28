Раньше бабушки у подъезда просто шипели вам спину "проститууууткааа". Теперь у этого социального явления есть научное название – слатшейминг. Происходит от английского slut, то бишь "шлюха" и призван заклеймить всех, кто осмелился не стесняться своей сексуальности.

Думаю, хотя бы раз в жизни каждая девочка одевалась откровенно. Чтоб мини-юбка открывала ноги по самые локти, а серьги били по плечам в такт цокота каблуков и с ликующей улыбкой слушала осуждающее шипение теток в спину.

Девочке, девушке, женщине в любом возрасте и статусе хочется быть красивой и яркой. Привлекать к себе внимание, очаровывать, нравиться — вполне природный зов. Но тут подключается плюющийся ядом социум с четкими, веками проверенными постулатами — короткую юбку носят шлюхи. А глаза малюют дешевые шлюхи. А яркой хочешь быть потому, что мозгов у тебя нет и кроме как трусами светить ты больше не годишься ни на что. И закончишь на дороге. Окружной.

Это в лучшем случае, конечно, потому что ты ж еще и наркоманкой попутно станешь с хахалями своими. И умрешь ты, горемыка, в сточной канаве и порванном чулке, вся в помаде и в неприличной позе.

Осуждать все, что не вписывается в привычные рамки и стереотипы, кидает вызов устоявшимся канонам и правилам – увы, такая же человеческая природа, как и желание выделяться. Парадокс? А человек вообще существо алогичное.

Давайте вспомним, что женщины право голоса получили всего то в прошлом веке. Kinder, Kuche. Kirche (дети, кухня, церковь) – вот и весь женский удел. А в либеральной Европе единичные женские претензии на индивидуальность и мнение лечились электричеством и считались нервным расстройством. И тут вдруг дорвались… И права равные, и ноги от ушей, и карьеры им подавай, так они еще, с…чки крашенные, и красивые через одну. Обидно, конечно.

Галка с третьего то подъезда, она ведь почему шлюха – потому что ей уже под 40, а ножки как у девочки и задница такая, что хоть орехи колоть. Но вот сейчас они возьмут и всей лавочкой проанализируют, что Галка 10 часов в спортзале каждую неделю пашет, успевая при этом растить двух детей и свой фирмой управлять. Да шлюха она, не иначе! Потому что так проще. Так легче и быстрее оправдать собственные дряблые ляжки, скучную жизнь, эпичную лень и отсутствие смелости. Чтоб хоть раз в жизни одеть платье в пайетках. Короткое. И чтоб чулки под ним.

Заклеймить, унизить, навесить ярлык, растоптать Галкино самолюбие, чтоб рыдала ночь в подушку и сожгла все эти юбчонки свои ночью в, на кухне в тазике. А потом в церковь. Вмести с детьми. Грехи замаливать. Потому что нечего быть яркой, когда вокруг такая жизнь тяжелая.

Сюр? Именно.

Тогда почему же нас продолжает задевать это шипение в спину? Когда же мы все поймем, что все эти ярлыки относятся исключительно к тем, кто пытается их вешать? И никакая мама, подруга, начальник, сборы социально ответственных бабушек на посту под кодовым название "лавочка" не имеют ни малейшего права решать, как вам выглядеть, в чем вам ходить, и какая длинна должна быть у вашей юбки?

Осуждают? Начните день с легкой медитации, состоящей из воздушного поцелуя своему отражению и мысли, что такую стерву сглазить невозможно. И цокайте каблучками дальше, украшать собой мир.

И главное помните, если хотя бы раз в месяц вам никто не зашипел в спину – значит, пора укоротить юбку, детка!

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