Как секс поможет пережить карантин: озвучены советы для супружеских пар

Секс является одним из самых эффективных способов снять напряжение и отвлечься от тревожных мыслей, что будет полезным для супружеских пар во время карантина из-за коронавируса.

Такое мнение высказала семейный психолог Анна Громова. Также она дала несколько советов о том, как пережить изоляцию семьям и сохранить теплые отношения, пишут "Факты".

"Секс – это один из самых действенных способов расслабиться и отвлечься от грустных мыслей. Почему бы не внести разнообразие в эту сферу вашей жизни?" – подчеркнула Анна.

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Так, по мнению специалиста, из-за карантина многие семейные пары оказались дома взаперти, а из-за того, что люди не привыкли проводить настолько много времени вместе, это может стать поводом для семейных скандалов.

"Прежде всего, хочу сказать, что карантин – не повод поддаваться панике или "впадать в спячку". И первое , что хотелось бы посоветовать – ни в коем случае не используйте этот период для всевозможных "разборов полетов" и упреков. Потерпите до более благоприятного момента, глядишь, и надобность отпадет", – высказалась семейный психолог.

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Также Громова посоветовала уделить время самоорганизации и составить подробный план действий на ближайшие несколько недель.

"Стоит помнить, что самоорганизация — важный инструмент для любых кризисных моментов. Составьте детальный план действий, включая образование, работу, режим питания и сна в домашних условиях. Не забудьте согласовать этот список с близкими людьми и внести их поправки и пожелания", – указала специалист.

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Несмотря на то, что во время карантина не рекомендуется посещать людные места и покидать свой дом без надобности, Анна Громова все же не рекомендует отказываться парам от совместных прогулок.

"Не отказывайтесь от совместных прогулок на природе вдвоем или с семьей. Велосипеды, пробежки — отличный способ снизить стресс и насытить мозг кислородом. Кроме этого, используйте полученную возможность проводить больше времени с родными: разговаривайте, играйте, ухаживайте и любите своих близких", – подытожила психолог.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем заняться на карантине, чтобы не скучать дома. Читайте также, как путешествовать во время карантина.

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