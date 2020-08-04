Чем полезна мастурбация: эксперты дали ответ

Мастурбация положительно влияет на физическое и психическое состояние человека. Она активизирует гормон счастья, повышает самооценку и снижает стресс.

Об этом заявили исследователи и эксперты немецкой компании Fun Factory, которая 25 лет выпускает приборы для мастурбации и достижения оргазмов, пишет spletnik. Предлагаем подробнее ознакомиться с тем, чем полезно "рукоблудство".

Активизирует важные гормоны

Мозг производит много гормонов во время оргазма, в том числе дофамин, который часто называют гормоном счастья; эндорфины и окситоцин, известные как гормон любви. Все они полезны для мозга и тела и улучшают общее самочувствие.

Окситоцин влияет на нашу самооценку. Он вызывает чувство повышенной уверенности, особенно в отношении того, как вы воспринимаете свое тело, разум и эмоции. Окситоцин также помогает снизить уровень гормона кортизола, отвечающего за стресс и беспокойство. За счет выброса эндорфинов мы чувствуем себя счастливее и более расслабленными.

Мастурбация активизирует гормон счастья TOCANA

Облегчает менструальные боли

Оргазм снимает спазмы и дает всплеск эндорфина, который облегчает менструальные боли, помогает при мигренях и головных болях. Мастурбация также способствует укреплению мышц тазового дна и усиливает приток крови к половым органам, что отражается на качестве секса и жизни.

Дарит сон и повышает либидо

Сон после полового акта или мастурбации более спокойный и крепкий. Каждый раз, когда вы мастурбируете, вы узнаете немного больше о своем теле и эрогенные зоны. Правильные прикосновения играют ключевую роль в повышении либидо.

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