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9 ноября • обновлено в 13:06
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/ Женский журнал

Самая красивая женщина без макияжа: топ самых неожиданных фото Беллы Хадид

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Самые неожиданные фото американской модель палестинского происхождения Беллы Хадид, которая недавно была признана самой красивой женщиной.

Западным папарацци удается довольно часто подловить Беллу вне подиума. И на снимках младшая из сестер Хадид не всегда выглядит так же эффектно, как и на фотографиях в собственном Instagram или профессиональных фотосессиях.

Белла Хадид

Белла Хадид

Daily Mail

Новости
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Без макияжа, укладки и в обычной одежде - в этой девушке не всегда удается узнать одну из самых высокооплачиваемых моделей мира. Правда, большинство поклонников все равно отмечают, что и без макияжа Хадид выглядит прекрасно.

Белла Хадид

Белла Хадид

postila.ru

Самые неожиданные фото Беллы Хадид.

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty Images

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty Images

Белла Хадид

Белла Хадид

Хочу.ua

Белла Хадид

Белла Хадид

lifeinsta.ru

Белла Хадид

Белла Хадид

Cosmo.ru

Белла Хадид

Белла Хадид

PeopleTalk

Белла Хадид

Белла Хадид

StyleCaster

Белла Хадид

Белла Хадид

LEGION-MEDIA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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Персона
Белла Хадид
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если это самая красивая то какая же тогда не красивая я даже боюсь представить если ЭТО самая красивая))))))))
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