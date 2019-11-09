Самая красивая женщина без макияжа: топ самых неожиданных фото Беллы Хадид

Самые неожиданные фото американской модель палестинского происхождения Беллы Хадид, которая недавно была признана самой красивой женщиной.

Западным папарацци удается довольно часто подловить Беллу вне подиума. И на снимках младшая из сестер Хадид не всегда выглядит так же эффектно, как и на фотографиях в собственном Instagram или профессиональных фотосессиях.

Белла Хадид Daily Mail

Без макияжа, укладки и в обычной одежде - в этой девушке не всегда удается узнать одну из самых высокооплачиваемых моделей мира. Правда, большинство поклонников все равно отмечают, что и без макияжа Хадид выглядит прекрасно.

Белла Хадид postila.ru

Самые неожиданные фото Беллы Хадид.

Белла Хадид Getty Images

Белла Хадид Getty Images

Белла Хадид Хочу.ua

Белла Хадид lifeinsta.ru

Белла Хадид Cosmo.ru

Белла Хадид PeopleTalk

Белла Хадид StyleCaster

Белла Хадид LEGION-MEDIA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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