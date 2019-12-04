С ними не создать крепкую семью: названо топ-3 мужских имени

К сожалению, не все представители сильного пола способны создать крепкую семью. И на это, в том числе, влияет и имя мужчины.
В связи с этим OBOZREVATEL собрал имена, обладатели которых не подходят для серьезных отношений.
Андрей
Фото: pinterest.com
У мужчины с таким именем очень непостоянная натура. Он часто ищет праздника и нередко находит его в объятиях любовниц. Именно поэтому Андрею так сложно выстроить крепкие долговечные отношения. Однако отметим, что если обладатель этого имени заставит себя находить счастье в стабильности, появится шанс создать семью.
Артем
Фото: menslife.com
С одной стороны, Артема можно назвать идеальным мужем. Обладатель этого имени ответственный, добрый и заботливый. Но у него есть и серьезный минус — на первом месте у Артема всегда находятся друзья и родственники, а не вторая половинка. Ради них он готов бросить жену одну и уехать на несколько дней развлекаться.
Влад
Фото: femmie.ru
Общение с обладателем этого имени уже сам по себе сложный процесс. Влад — очень замкнутая, но эгоцентричная личность, которая слышит только себя. Он также очень ранимый и легко обижается, долго избегая людей. Избранницам Влада бывает крайне тяжело ужиться с таким человеком. Поэтому отчаявшись, они часто оставляют этого мужчину.
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