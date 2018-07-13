Их роман в письмах напоминал любовную переписку лейтенанта Шмидта и Зинаиды Ризберг. Даже словечки встречались из тех времен, типа "сударыня", "горница" и "мануфактура. Домашние туфли молодой человек называл "босовиками", университет, в котором преподавал историю отечественной и зарубежной литературы, пансионом, и женщина, невзирая на свой зрелый возраст, чувствовала себя дебютанткой на первом балу.

Он писал исправно. Обращался на "вы", называл любимой, но не шибко рвался встретиться. Она тоже не торопилась. Во-первых, стеснялась, что работает обычной медсестрой в Октябрьской больнице, а во-вторых, все никак не удавалось похудеть. Хотелось предстать в сорок шестом размере и со стрижкой, как у молодой Татьяны Веденеевой. В изящных лодочках, а не тряпичных кедах. Красивую обувь не позволяла носить вальгусная деформация пальца.

Письма приходили дважды в день. Умные. Глубокие. Отвечать на уровне помогала старшая медсестра, любительница поэзии серебряного века. Фанатка Ахматовой, Волошина и Мандельштама. Это она советовала цитировать цветаевские строки "я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес" и Блока "мне страшно с тобой встречаться…" Иногда подключалась ординаторская и хирургический блок. Всем хотелось поупражняться в словесности. Упражняются уже второй год…

Интернет отношения мало чем отличаются от настоящих. Сердце также бьется в темпе скороговорки, и свидания происходят каждый вечер, невзирая на пробки, зубную боль или бухгалтерские отчеты. Единственное, женщины, исходя из писем, всегда нарядные, в шифоновых платьях цвета пепельной розы, как у Мэгги из "Поющих в терновнике". Молодые люди – во фраках и с набриолиненными волосами. На самом деле, они могут валяться на диванах в старых трениках и лопать картошку прямо со сковородки, а дамы расхаживать с краской на голове и сооружать жировые компрессы для растрескавшихся пяток. Кроме того, в письмах все слишком идеально. Есть возможность общаться, контролируя каждое слово и каждую мысль. Писать, стирать, переписывать. Делать наброски заранее, толкаясь в переполненном вагоне метро. Обращаться к словарям синонимов и фразеологизмов, стаскивая их с пыльных полок. Приобщать более грамотных подруг. Вот тут и начинается фальшь, искажающая нас до неузнаваемости. Ведь в обычной жизни нереально думать по три часа, прежде чем ответить и не всегда уместен Гумилев со сложной метафорой.

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Я за интернет знакомства. За короткие сообщения в стиле "Привет, расскажи, как разводишь утят и лепишь из полимерной глины." За первые нащупывания друг друга и отслеживания робкого интереса за сердечной перегородкой. Затем должны выйти на сцену реалии с ощутимо горьким кофе, "моими-не моими" запахами и настоящей, а не отредактированной старшей медсестрой, энергетикой…