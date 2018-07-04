"Золотое": звездный повар поделился рецептом абрикосового варенья с коньяком

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом "золотого" варенья.
"Все дело тут в абрикосах и коньяке, которые и по отдельности имеют приятный золотистый оттенок, а вместе сливаются в удивительный золотой цвет. Коньяк придает варенью терпкую нотку – это необычно и очень вкусно. Поверьте, что абрикосовое варенье с коньяком станет одним из ваших самых любимых", – рассказывает повар на своем сайте.
Ингредиенты:
Абрикосы – 1 кг
Грецкий орех (ядра) – 100 г
Сахар – 500 г
Коньяк – 100 мл
Способ приготовления
Yuliya Goryn Photography
facebook.com/KlopotenkoEvgeniy
Абрикосы почистите от косточек, выложите в кастрюлю, смешайте с сахаром, добавьте 20 мл воды и поставьте на средний огонь. После того, как варенье начнет кипеть, добавьте орехи. Уменьшите температуру до минимума и варите 7-10 минут. За несколько минут до готовности добавьте коньяк и перемешайте.
Разлейте в стерилизованные банки, дайте остыть.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом клубничного варенья с базиликом и ванилью.
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