"Золотое": звездный повар поделился рецептом абрикосового варенья с коньяком

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом "золотого" варенья.

"Все дело тут в абрикосах и коньяке, которые и по отдельности имеют приятный золотистый оттенок, а вместе сливаются в удивительный золотой цвет. Коньяк придает варенью терпкую нотку – это необычно и очень вкусно. Поверьте, что абрикосовое варенье с коньяком станет одним из ваших самых любимых", – рассказывает повар на своем сайте.

Ингредиенты:

Абрикосы – 1 кг

Грецкий орех (ядра) – 100 г

Сахар – 500 г

Коньяк – 100 мл

Способ приготовления

Yuliya Goryn Photography facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Абрикосы почистите от косточек, выложите в кастрюлю, смешайте с сахаром, добавьте 20 мл воды и поставьте на средний огонь. После того, как варенье начнет кипеть, добавьте орехи. Уменьшите температуру до минимума и варите 7-10 минут. За несколько минут до готовности добавьте коньяк и перемешайте.

Разлейте в стерилизованные банки, дайте остыть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом клубничного варенья с базиликом и ванилью.