Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Он не только самый длинный, но и самый строгий в христианском календаре, когда рацион питания ограничивается максимально жестко.

Табу накладывается на мясо, рыбу, молоко и алкоголь. Но пост — не повод голодать, или ограничить свой рацион лишь хлебом и водой.

Поэтому OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.

Рагу из овощей в горшочке

Ингредиенты:

Рагу из овощей в горшочке Фото: ivona.bigmir.net

2 шт. картофеля

2 шт. моркови

1 шт. помидоры

1- шт. шампиньонов

4-6 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. растительного масла

1 стакан горячей воды

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Мелко нарежьте и выложите на разогретую сковороду лук и добавьте растительное масло. Нарежьте пластинками грибы и добавьте в сковороду. Присолите и поперчите. Готовьте на среднем огне 5-10 минут.

Очищенный картофель нарежьте кубиками и выложите в каждый горшочек слой картофеля. Мелко нарежьте очищенную морковь, выложите на картофель. Сверху разложите луково-грибную смесь. Далее нарежьте помидоры, измельчите зелень и чеснок. Равномерно распределите сверху.

Затем добавьте по 1/2 стакану воды и 1 ложке томатной пасты в каждый горшочек. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и запекайте в разогретой духовке около часа.

Постные тефтели

Постные тефтели Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

1 ст.л. зеленой чечевицы

1 стакан риса

1,5 стакана воды

2 шт. моркови

1 шт. лука

4 зубчика чеснока

1 ч.л. сахара

2 ст.л. кетчупа

1-2 шт. лаврового листа

томатная паста

по вкусу соль, перец и специи

Способ приготовления:

Замочите на ночь чечевицу, после — добавьте в миксер и хорошенько измельчите. Отварите рис.

Дальше мелко порубите овощи, смешайте все ингредиенты и слепите тефтели. Готовьте их любым удобным для вас способом — жарьте, запекайте, тушите. Блюдо готово!

Картофельные оладьи

Ингредиенты:

Картофельные оладьи Фото: dom-eda.com

1 г картофеля

1 г репчатого лука

1 шт. куриного яйца

1 мл лимонного сока

1 г пшеничной муки

по вкусу соль и перец

оливковое масло

Способ приготовления:

Начистите картофель и натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, нарезанный лук, муку, соль и перец. Перемешайте.

Жарьте на оливковом масле на среднем огне, столовой ложкой выкладывая массу на сковороду. Готовьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной или вашим любимым соусом.

Тыквенный суп-пюре

Ингредиенты:

Тыквенный суп-пюре Фото: lady.net

400 г тыквы

1 шт. лука

3-4 зубчика чеснока

500 мл овощного бульона

по вкусу соль и перец

оливковое масло

Способ приготовления:

Нарежьте тыкву небольшими кусочками. Добавьте к ней нарезанный лук и чеснок. Все ингредиенты уложите в огнеупорною форму, сбрызните оливковым маслом. Закройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 С.

Достаньте форму из духовки (через 15-20 минут). Переложите овощи в блендер и взбейте, постепенно добавляя бульон. Посолите и поперчите по вкусу.

Шоколадный кекс

Ингредиенты:

Шоколадный кекс Фото: www.patee.ru

200 г муки

40 г порошка какао

80 г растительного масла

300 мл воды

пакетик разрыхлителя

Способ приготовления:

В миске смешайте все сухие и сыпучие ингредиенты, добавьте туда воду, растительное масло и ванилин. Готовое жидкое тесто вылейте в форму, и пеките 40-45 минут при температуре 140-145 градусов. Посыпьте изделие сахарной пудрой. Можно добавить фрукты и ягоды.

Еще больше простых и полезных рецептов блюд смотрите тут.

Ранее OBOZREVATEL, собрал топ-3 простых диетических блюда, которые состоят из полезных и в то же время вкусных ингредиентов.

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