|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Кухня

Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

849Читать материал на украинском

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Он не только самый длинный, но и самый строгий в христианском календаре, когда рацион питания ограничивается максимально жестко.

Табу накладывается на мясо, рыбу, молоко и алкоголь. Но пост — не повод голодать, или ограничить свой рацион лишь хлебом и водой.

Поэтому OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.

Рагу из овощей в горшочке

Ингредиенты:

Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

Рагу из овощей в горшочке

Фото: ivona.bigmir.net

  • 2 шт. картофеля

  • 2 шт. моркови

  • 1 шт. помидоры

  • 1- шт. шампиньонов

  • 4-6 ст.л. томатной пасты

  • 2 ст.л. растительного масла

  • 1 стакан горячей воды

  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Мелко нарежьте и выложите на разогретую сковороду лук и добавьте растительное масло. Нарежьте пластинками грибы и добавьте в сковороду. Присолите и поперчите. Готовьте на среднем огне 5-10 минут.

Очищенный картофель нарежьте кубиками и выложите в каждый горшочек слой картофеля. Мелко нарежьте очищенную морковь, выложите на картофель. Сверху разложите луково-грибную смесь. Далее нарежьте помидоры, измельчите зелень и чеснок. Равномерно распределите сверху.

Затем добавьте по 1/2 стакану воды и 1 ложке томатной пасты в каждый горшочек. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и запекайте в разогретой духовке около часа.

Новости
Как приготовить постные блины на Масленицу: самый простой рецепт

Постные тефтели

Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

Постные тефтели

Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. зеленой чечевицы

  • 1 стакан риса

  • 1,5 стакана воды

  • 2 шт. моркови

  • 1 шт. лука

  • 4 зубчика чеснока

  • 1 ч.л. сахара

  • 2 ст.л. кетчупа

  • 1-2 шт. лаврового листа

  • томатная паста

  • по вкусу соль, перец и специи

Способ приготовления:

Замочите на ночь чечевицу, после — добавьте в миксер и хорошенько измельчите. Отварите рис.

Дальше мелко порубите овощи, смешайте все ингредиенты и слепите тефтели. Готовьте их любым удобным для вас способом — жарьте, запекайте, тушите. Блюдо готово!

Картофельные оладьи

Ингредиенты:

Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

Картофельные оладьи

Фото: dom-eda.com

  • 1 г картофеля

  • 1 г репчатого лука

  • 1 шт. куриного яйца

  • 1 мл лимонного сока

  • 1 г пшеничной муки

  • по вкусу соль и перец

  • оливковое масло

Способ приготовления:

Начистите картофель и натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, нарезанный лук, муку, соль и перец. Перемешайте.

Жарьте на оливковом масле на среднем огне, столовой ложкой выкладывая массу на сковороду. Готовьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной или вашим любимым соусом.

Тыквенный суп-пюре

Ингредиенты:

Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

Тыквенный суп-пюре

Фото: lady.net

  • 400 г тыквы

  • 1 шт. лука

  • 3-4 зубчика чеснока

  • 500 мл овощного бульона

  • по вкусу соль и перец

  • оливковое масло

Способ приготовления:

Нарежьте тыкву небольшими кусочками. Добавьте к ней нарезанный лук и чеснок. Все ингредиенты уложите в огнеупорною форму, сбрызните оливковым маслом. Закройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 С.

Достаньте форму из духовки (через 15-20 минут). Переложите овощи в блендер и взбейте, постепенно добавляя бульон. Посолите и поперчите по вкусу.

Шоколадный кекс

Ингредиенты:

Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

Шоколадный кекс

Фото: www.patee.ru

  • 200 г муки

  • 40 г порошка какао

  • 80 г растительного масла

  • 300 мл воды

  • пакетик разрыхлителя

Способ приготовления:

В миске смешайте все сухие и сыпучие ингредиенты, добавьте туда воду, растительное масло и ванилин. Готовое жидкое тесто вылейте в форму, и пеките 40-45 минут при температуре 140-145 градусов. Посыпьте изделие сахарной пудрой. Можно добавить фрукты и ягоды.

Еще больше простых и полезных рецептов блюд смотрите тут.

Ранее OBOZREVATEL, собрал топ-3 простых диетических блюда, которые состоят из полезных и в то же время вкусных ингредиентов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги