Великий пост 2019: топ-5 рецептов постных блюд на каждый день

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Он не только самый длинный, но и самый строгий в христианском календаре, когда рацион питания ограничивается максимально жестко.
Табу накладывается на мясо, рыбу, молоко и алкоголь. Но пост — не повод голодать, или ограничить свой рацион лишь хлебом и водой.
Поэтому OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.
Рагу из овощей в горшочке
Ингредиенты:
Рагу из овощей в горшочке
Фото: ivona.bigmir.net
2 шт. картофеля
2 шт. моркови
1 шт. помидоры
1- шт. шампиньонов
4-6 ст.л. томатной пасты
2 ст.л. растительного масла
1 стакан горячей воды
по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
Мелко нарежьте и выложите на разогретую сковороду лук и добавьте растительное масло. Нарежьте пластинками грибы и добавьте в сковороду. Присолите и поперчите. Готовьте на среднем огне 5-10 минут.
Очищенный картофель нарежьте кубиками и выложите в каждый горшочек слой картофеля. Мелко нарежьте очищенную морковь, выложите на картофель. Сверху разложите луково-грибную смесь. Далее нарежьте помидоры, измельчите зелень и чеснок. Равномерно распределите сверху.
Затем добавьте по 1/2 стакану воды и 1 ложке томатной пасты в каждый горшочек. Посолите и поперчите. Накройте крышкой и запекайте в разогретой духовке около часа.
Постные тефтели
Постные тефтели
Фото: 1000.menu
Ингредиенты:
1 ст.л. зеленой чечевицы
1 стакан риса
1,5 стакана воды
2 шт. моркови
1 шт. лука
4 зубчика чеснока
1 ч.л. сахара
2 ст.л. кетчупа
1-2 шт. лаврового листа
томатная паста
по вкусу соль, перец и специи
Способ приготовления:
Замочите на ночь чечевицу, после — добавьте в миксер и хорошенько измельчите. Отварите рис.
Дальше мелко порубите овощи, смешайте все ингредиенты и слепите тефтели. Готовьте их любым удобным для вас способом — жарьте, запекайте, тушите. Блюдо готово!
Картофельные оладьи
Ингредиенты:
Картофельные оладьи
Фото: dom-eda.com
1 г картофеля
1 г репчатого лука
1 шт. куриного яйца
1 мл лимонного сока
1 г пшеничной муки
по вкусу соль и перец
оливковое масло
Способ приготовления:
Начистите картофель и натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, нарезанный лук, муку, соль и перец. Перемешайте.
Жарьте на оливковом масле на среднем огне, столовой ложкой выкладывая массу на сковороду. Готовьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной или вашим любимым соусом.
Тыквенный суп-пюре
Ингредиенты:
Тыквенный суп-пюре
Фото: lady.net
400 г тыквы
1 шт. лука
3-4 зубчика чеснока
500 мл овощного бульона
по вкусу соль и перец
оливковое масло
Способ приготовления:
Нарежьте тыкву небольшими кусочками. Добавьте к ней нарезанный лук и чеснок. Все ингредиенты уложите в огнеупорною форму, сбрызните оливковым маслом. Закройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 С.
Достаньте форму из духовки (через 15-20 минут). Переложите овощи в блендер и взбейте, постепенно добавляя бульон. Посолите и поперчите по вкусу.
Шоколадный кекс
Ингредиенты:
Шоколадный кекс
Фото: www.patee.ru
200 г муки
40 г порошка какао
80 г растительного масла
300 мл воды
пакетик разрыхлителя
Способ приготовления:
В миске смешайте все сухие и сыпучие ингредиенты, добавьте туда воду, растительное масло и ванилин. Готовое жидкое тесто вылейте в форму, и пеките 40-45 минут при температуре 140-145 градусов. Посыпьте изделие сахарной пудрой. Можно добавить фрукты и ягоды.
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Ранее OBOZREVATEL, собрал топ-3 простых диетических блюда, которые состоят из полезных и в то же время вкусных ингредиентов.
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