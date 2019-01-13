Старый Новый год 2019: топ-5 рецептов кутьи на Щедрый вечер

13 января в Украине празднуют Старый Новый год и Щедрый вечер. Традиционно в каждом доме накрывают стол, во главе которого стоит кутья.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать 5 простых рецептов кутьи.

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Классическая богатая кутья

Ингредиенты: 200 г пшеничной крупы, 125 г сливок, 125 г мака, 50 г очищенных орехов, 50 г изюма, ваниль, сахар, мед.

Рецепт: Крупу нужно хорошо промыть и перебрать, после чего сварить до мягкости в течение двух часов, процедить и охладить. Мак необходимо залить кипятком и прогреть до мягкости, затем процедить через густое сито, обсушить и пропустить через мясорубку. Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Щедрая кутья с шоколадом

Ингредиенты: рис - 400 г, шоколад (темный или молочный) - 100 г, мед - 50 г, мак - 100 г, сухофрукты - 100 г.

Рецепт: рис нужно брать рассыпчатый и варить его до готовности около 30 минут. В готовую кашу добавляем тертый шоколад, мед, сухофрукты и мак. Перед этим мак нужно залить кипятком и растереть.

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Богатая кутья с коньяком и маслом

Ингредиенты: 1 стакан пшеничной крупы, 0,5 стакана мака, 0,5 стакана грецких орехов, мед, 50 г сливочного масла, 1-2 ст.л. коньяка, 0.5 – 1 стакан изюма, соль.

Рецепт: Пшеничную крупу следует замочить на ночь или хотя бы на 2-3 часа в соотношении 1:2 (часть крупы и две части воды). Затем крупу следует посолить и поставить вариться на слабом огне примерно на час.

Мак и изюм нужно замочить в кипятке, порубить орехи и обжарить их на сухой сковороде. Мак также следует измельчить в блендере или растереть вручную, чтобы он пустил молочко, после чего нужно смешать все ингредиенты. Затем в кашу нужно добавить сливочное масло, жидкий мед и коньяк.

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Щедрая кутья с молоком

Ингредиенты: 400 г пшеницы, 750 г молока, 50 г меда, 50 г мака, 200 г сухофруктов

Рецепт: зерна пшеницы необходимо замочить в холодной воде на 3-4 часа. После того, как зерно полностью впитает воду, залейте его молоком и варите до готовности. В готовую кашу добавляем мед, мак и любимые сухофрукты. Такая каша получается очень мягкой и нежной за счет варки на молоке.

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Щедрая кутья с узваром и коньяком

Ингредиенты: 400 г пшеницы, 200 г мака, 100 г орехов, 100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив), 100 г меда, 1 ст.л коньяка, 50 г сушеных яблок и груш (для узвара).

Рецепт: для начала стоит приготовить узвар – для этого нужно 50 г промытых сушеных яблок и груш залить водой и довести до кипения, после чего дать настояться два часа.

Пшеницу следует отварить до готовности. Кроме того, стоит залить кипятком мак и потом растереть до молочка. Также следует измельчить орехи и сухофрукты. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком.

В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой – возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. Это приблизительная дата празднования Нового года по юлианскому календарю, который использовали ранее.

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