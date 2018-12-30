Селедка под шубой: пошаговый рецепт на Новый год

Селедка под шубой — один из самых популярных праздничных салатов, который легко готовится.

OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом, который поможет украсить ваш новогодний стол и удивить гостей.

ИНГРЕДИЕНТЫ

селедка малосольная — 2 шт

свекла — 2 средних шт

картофель — 2-3 средних шт

морковь — 1 шт

лук репчатый — 1 шт

яйца — 2 шт

майонез — по вкусу

соль

свежемолотый перец

Сельдь под шубой gotovim-doma.ru

Приготовление

1. Овощи сварить до готовности, остудить и очистить.

2. Яйца сварить и очистить.

3. Малосольную селедку разделать на филе.

4. Нарезать филе сельди маленькими кубиками.

5. Лук очистить и мелко нарезать (можно измельчить в блендере, не слишком мелко).

6. На крупной терке, в разные миски, натереть овощи: картофель, свеклу и морковь. Также натереть на терке яйца.

7. Каждый ингредиент посолить по вкусу, поперчить свежемолотым перцем, заправить майонезом и перемешать.

Селедка под шубой

8. В глубокий салатник или на плоское блюдо укладывать подготовленные ингредиенты слоями.

9. Сверху смазать свеклу тонким слоем майонеза и посыпать потертыми яйцами.

10. Салатницу затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь, чтобы салат хорошо пропитался.

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