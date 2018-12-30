Селедка под шубой: пошаговый рецепт на Новый год

Селедка под шубой — один из самых популярных праздничных салатов, который легко готовится.
OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом, который поможет украсить ваш новогодний стол и удивить гостей.
ИНГРЕДИЕНТЫ
селедка малосольная — 2 шт
свекла — 2 средних шт
картофель — 2-3 средних шт
морковь — 1 шт
лук репчатый — 1 шт
яйца — 2 шт
майонез — по вкусу
соль
свежемолотый перец
Сельдь под шубой
gotovim-doma.ru
Приготовление
1. Овощи сварить до готовности, остудить и очистить.
2. Яйца сварить и очистить.
3. Малосольную селедку разделать на филе.
4. Нарезать филе сельди маленькими кубиками.
5. Лук очистить и мелко нарезать (можно измельчить в блендере, не слишком мелко).
6. На крупной терке, в разные миски, натереть овощи: картофель, свеклу и морковь. Также натереть на терке яйца.
7. Каждый ингредиент посолить по вкусу, поперчить свежемолотым перцем, заправить майонезом и перемешать.
Селедка под шубой
8. В глубокий салатник или на плоское блюдо укладывать подготовленные ингредиенты слоями.
9. Сверху смазать свеклу тонким слоем майонеза и посыпать потертыми яйцами.
10. Салатницу затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь, чтобы салат хорошо пропитался.
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