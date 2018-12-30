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Селедка под шубой: пошаговый рецепт на Новый год

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Селедка под шубой — один из самых популярных праздничных салатов, который легко готовится.

OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом, который поможет украсить ваш новогодний стол и удивить гостей.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • селедка малосольная — 2 шт

  • свекла — 2 средних шт

  • картофель — 2-3 средних шт

  • морковь — 1 шт

  • лук репчатый — 1 шт

  • яйца — 2 шт

  • майонез — по вкусу

  • соль

  • свежемолотый перец

Сельдь под шубой

Сельдь под шубой

gotovim-doma.ru

Приготовление

1. Овощи сварить до готовности, остудить и очистить.

2. Яйца сварить и очистить.

3. Малосольную селедку разделать на филе.

4. Нарезать филе сельди маленькими кубиками.

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5. Лук очистить и мелко нарезать (можно измельчить в блендере, не слишком мелко).

6. На крупной терке, в разные миски, натереть овощи: картофель, свеклу и морковь. Также натереть на терке яйца.

7. Каждый ингредиент посолить по вкусу, поперчить свежемолотым перцем, заправить майонезом и перемешать.

Селедка под шубой

Селедка под шубой

8. В глубокий салатник или на плоское блюдо укладывать подготовленные ингредиенты слоями.

9. Сверху смазать свеклу тонким слоем майонеза и посыпать потертыми яйцами.

10. Салатницу затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь, чтобы салат хорошо пропитался.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.

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Тема
Новогодние блюда
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Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны, а зачем вам этот рецепт?! Ведь это блюдо было придумано в ненавистной вам России! Так что это праздничное блюдо не должно осквернять своим присутствием стол майданутых свидомитов!
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