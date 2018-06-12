"Просто, вкусно и не требует усилий": звездный кулинар поделился авторским рецептом

Известный украинский кулинар-реформатор, победитель популярного телепроекта "МастерШеф" канале на СТБ Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом необычного блюда из свинины.

Повар рассказал, как приготовить свинину на гриле в легком маринаде из нескольких видов горчицы, а в качестве гарнира приготовить салат с яблоками и орехами. Пошаговым рецептом Клопотенко поделился с читателями издания OBOZREVATEL.

"Свинина с яблоками – классическое сочетание, проверенное временем. Как по мне, это очень просто, вкусно и не требует много усилий и времени. Свинина в горчице с яблочным салатом - идеальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый и сытный обед всего за 20 минут", - отметил Евгений.

Свинина в горчице с яблочным салатом klopotenko.com

ИНГРЕДИЕНТЫ:

700-800 г. свиных котлет (4 куска на кости)

1 ст. л. американской горчицы

1 ст. л. горчицы в зернах

1 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

Соль (по вкусу)

Растительное масло (для жарки)

Для яблочного салата:

1 шт. зеленое яблоко

1 ст. л. горчицы в зернах

2 ст. л. майонеза домашнего

200 г. микса салатов

30 г. ядер грецких орехов

КАК ПРИГОТОВИТЬ СВИНИНУ В ГОРЧИЦЕ:

Смешайте в небольшой миске мед, несколько видов горчицы, щепотку соли и лимонный сок. Выложите в емкость свиные котлеты и перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился по мясу.

Разогрейте сковородку гриль и обжарьте свинину до готовности с двух сторон.

Приготовьте салат: яблоко разрежьте пополам, удалите сердцевину и порежьте крупными дольками. Смешайте в салатнике листья салата, горчицу, майонез и яблоки, добавьте крупно измельченные грецкие орехи.

Подавайте свинину вместе с яблочным салатом.

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