"Просто, вкусно и не требует усилий": звездный кулинар поделился авторским рецептом

Известный украинский кулинар-реформатор, победитель популярного телепроекта "МастерШеф" канале на СТБ Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом необычного блюда из свинины.
Повар рассказал, как приготовить свинину на гриле в легком маринаде из нескольких видов горчицы, а в качестве гарнира приготовить салат с яблоками и орехами. Пошаговым рецептом Клопотенко поделился с читателями издания OBOZREVATEL.
"Свинина с яблоками – классическое сочетание, проверенное временем. Как по мне, это очень просто, вкусно и не требует много усилий и времени. Свинина в горчице с яблочным салатом - идеальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый и сытный обед всего за 20 минут", - отметил Евгений.
Свинина в горчице с яблочным салатом
klopotenko.com
ИНГРЕДИЕНТЫ:
700-800 г. свиных котлет (4 куска на кости)
1 ст. л. американской горчицы
1 ст. л. горчицы в зернах
1 ст. л. меда
1 ст. л. лимонного сока
Соль (по вкусу)
Растительное масло (для жарки)
Для яблочного салата:
1 шт. зеленое яблоко
1 ст. л. горчицы в зернах
2 ст. л. майонеза домашнего
200 г. микса салатов
30 г. ядер грецких орехов
КАК ПРИГОТОВИТЬ СВИНИНУ В ГОРЧИЦЕ:
Смешайте в небольшой миске мед, несколько видов горчицы, щепотку соли и лимонный сок. Выложите в емкость свиные котлеты и перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился по мясу.
Разогрейте сковородку гриль и обжарьте свинину до готовности с двух сторон.
Приготовьте салат: яблоко разрежьте пополам, удалите сердцевину и порежьте крупными дольками. Смешайте в салатнике листья салата, горчицу, майонез и яблоки, добавьте крупно измельченные грецкие орехи.
Подавайте свинину вместе с яблочным салатом.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар, победительница телепроекта "МастерШеф"Асмик Гаспарян рассказала, как готовить овощные равиоли под соусом маринара.
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