Маринад для шашлыка: топ-3 рецепта для пикника

Отдых на природе у многих ассоциируется с шашлыками. Поджаренное на костре мясо получается намного ароматнее, чем приготовленное в домашней духовке.
Чтобы блюдо было нежным и сочным, необходимо правильно замариновать мясо. OBOZREVATEL предлагает попробовать три простых рецепта для пикника, которые никого не оставят равнодушными.
Маринад с горчицей и соевым соусом
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Ингредиенты:
свинина – 1,5 кг;
горчица – 250 г;
соевый соус – 2 ст. ложки;
лук репчатый – 2 крупные головки;
специи – по вкусу (перец, базилик, орегано).
Смешайте горчицу с соевым соусом и добавьте мелко нарезанный лук и специи. Тщательно перемешайте смесь. Свинину нарежте на куски, обваляйте в маринаде и оставьте на час.
Маринад на кефире с луком и зеленью
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Ингредиенты:
свинина – 1,5 кг;
Кефир – 500 мл;
Майонез – 100 г;
Лук репчатый – 3 головки;
Кинза – 1 пучок;
Базилик свежий – 2 веточки;
Соль – по вкусу;
Перец черный молотый – по вкусу.
Нарежьте свинину небольшими кусочками. Залейте мясо кефиром и майонезом. Натрите одну луковицу на мелкой терке и добавьте в маринад вместе с рубленой зеленью. Посолите и поперчите. Добавьте две луковицы, нарезанные кольцами и все тщательно перемешайте. Поместить свинину в маринаде в холодильник на ночь.
Маринад на вине
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Ингредиенты:
Мясо свинины – 1 кг;
Вино красное сухое – 300 мл;
Лук репчатый – 5-7 головок;
Красный молотый перец – 1 щепотка;
Черный молотый перец – по вкусу;
Соль – по вкусу;
Лавровый лист – 1-2 листика.
Нарежьте мясо кусочками и сложите в миску. Поперчите и посолите его. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу и перемешайте. Оставьте свинину на 15 минут. После этого нужно влить красное сухое вино и еще раз хорошо перемешать. Оставить маринованное мясо при комнатной температуре на 1 час, затем поставить на 10 часов в холодильник. Мясо замаринуется быстрее, если его оставить при комнатной температуре на 3-4 часа.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить три вкусных блюда на костре.
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