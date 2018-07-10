Маринад для шашлыка: топ-3 рецепта для пикника

Отдых на природе у многих ассоциируется с шашлыками. Поджаренное на костре мясо получается намного ароматнее, чем приготовленное в домашней духовке.

Чтобы блюдо было нежным и сочным, необходимо правильно замариновать мясо. OBOZREVATEL предлагает попробовать три простых рецепта для пикника, которые никого не оставят равнодушными.

Маринад с горчицей и соевым соусом

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Ингредиенты:

свинина – 1,5 кг;

горчица – 250 г;

соевый соус – 2 ст. ложки;

лук репчатый – 2 крупные головки;

специи – по вкусу (перец, базилик, орегано).

Смешайте горчицу с соевым соусом и добавьте мелко нарезанный лук и специи. Тщательно перемешайте смесь. Свинину нарежте на куски, обваляйте в маринаде и оставьте на час.

Маринад на кефире с луком и зеленью

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Ингредиенты:

свинина – 1,5 кг;

Кефир – 500 мл;

Майонез – 100 г;

Лук репчатый – 3 головки;

Кинза – 1 пучок;

Базилик свежий – 2 веточки;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу.

Нарежьте свинину небольшими кусочками. Залейте мясо кефиром и майонезом. Натрите одну луковицу на мелкой терке и добавьте в маринад вместе с рубленой зеленью. Посолите и поперчите. Добавьте две луковицы, нарезанные кольцами и все тщательно перемешайте. Поместить свинину в маринаде в холодильник на ночь.

Маринад на вине

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Ингредиенты:

Мясо свинины – 1 кг;

Вино красное сухое – 300 мл;

Лук репчатый – 5-7 головок;

Красный молотый перец – 1 щепотка;

Черный молотый перец – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Лавровый лист – 1-2 листика.

Нарежьте мясо кусочками и сложите в миску. Поперчите и посолите его. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу и перемешайте. Оставьте свинину на 15 минут. После этого нужно влить красное сухое вино и еще раз хорошо перемешать. Оставить маринованное мясо при комнатной температуре на 1 час, затем поставить на 10 часов в холодильник. Мясо замаринуется быстрее, если его оставить при комнатной температуре на 3-4 часа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить три вкусных блюда на костре.