Как выбрать спелый и сладкий арбуз без нитратов: советы эксперта

В этом году лето пришло аномально рано – все фрукты дозревают почти на месяц раньше, поэтому прилавки в магазинах и на рынках уже заполнены первыми арбузами, которые мы привыкли видеть только к началу августа-месяца.

Ведущий "1+1" и фуд-эксперт Алексей Душка рассказал, как выбрать спелый, а главное безопасный для здоровья арбуз. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба канала.

Алексей Душка Пресс-служба 1+1

1. Обращайте внимание на "щечки" - светлые пятна на арбузе, которые появляются там, где он лежал на земле. Чем желтее это пятнышко, тем более спелым был сорван арбуз, а значит более безопасным и сладким. Если таких "щечек" много по всему арбузу - он точно спелый. Но если у арбуза щечки бледные (даже белые), значит его сорвали недозревшим. Такой арбуз не только может быть горьким на вкус, но и привести к отравлению.

2. Выбирайте арбуз с подсохшим хвостиком. Если хвостик арбуза сухой, значит ягоду сорвали в пик ее зрелости, и она будет очень сладкой. А вот зеленый увядший хвостик свидетельствует о том, что арбуз был сорван недозревшим, и он созревал где-то на складах или при транспортировке. Такие арбузы, во-первых, невкусные, а во-вторых, могут быть опасными для вас и ваших детей.

3. Попросите у продавцов "паспорт" арбуза. У продавцов должен быть сертификат качества, документ о том, что продукция, которую они реализуют – безопасная. Если документ вам предоставить не могут, лучше не рисковать и поискать продавцов, которые продают арбузы с "паспортом".

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4. Используйте нитрометр - специальный прибор, чтобы измерять количество нитратов в продуктах.

Допустимая норма нитратов в арбузе составляет 60 мг/кг. Можете даже купить прибор в складчину с друзьями, родственниками или соседями. Так вы сможете быть уверенными в безопасности продуктов, которые покупаете.

5. Лучше покупайте арбузы только в сезон (август-сентябрь). Раньше есть большой риск купить ягоду, которую вырастили за месяц с помощью различных химических удобрений. Они могут вызвать отравление. Такая мера поможет максимально вас обезопасить от неприятных последствий поедания любимых арбузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские журналисты вместе с экспертами провели в Киеве эксперимент, в ходе которого проверили, можно ли есть ранние арбузы, которые уже активно продают на рынках и в магазинах.