Итальянская кухня: как приготовить три простых блюда

Итальянская кухня по праву считается среди хозяек одной из самых популярных. Ничего удивительного — многие рецепты легки в исполнении.

OBOZREVATEL предлагает топ-3 простых блюда итальянской кухни.

Брускетта по-сицилийски

Ингредиенты:

Фото: italia-nostra.ru

2 шт. - баклажан

1 шт. - хлеб чиабатта

4 шт. - помидор

1 пучок - базилик

250 г - сыр рикотта

Оливковое масло

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Наколите баклажаны вилкой, заверните в фольгу и запекайте на гриле в течение 40 минут. Далее разрежьте их вдоль и с помощью ложки переложите мякоть в блендер. Добавьте 3 столовых ложки оливкового масла, соль, перец и смешайте все до однородного состояния.

Обжарьте на гриле 20 ломтиков чиабатты толщиной около 1 см, затем переложите на тарелку. Намажьте на брускетту пюре из баклажанов и разложите сверху помидоры. Также добавьте листья базилика и ломтики рикотты. Приправьте солью и перцем.

Салат "Капрезе"

Ингредиенты:

Фото: volshebnaya-eda.ru

2 шт. - моцарелла

2 шт. - помидор

1 шарик - бальзамический уксус

1 ст.л. - оливковое масло

1 ст.л. - зелень базилика

Способ приготовления:

Вымойте и обсушите базилик. Далее выложите на тарелку, чередуя кружочки помидора и моцареллы.

Посолите и поперчите салат. Затем сбрызните бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Украсьте "Капрезе" листиками базилика.

Тирамису

Ингредиенты:

Фото: vkusno.co

500 г - сыр маскарпоне

1 упаковка - печенье "Савоярди"

4 шт. - яйцо

250 г - сахарная пудра

1 чашка - крепкий черный кофе

По вкусу - ликер или бренди

По вкусу - ванилин и какао-порошок

Способ приготовления:

Взбейте сливки до получения устойчивых пиков. Затем взбейте желтки с сахаром до однородной пены.

Переложите маскарпоне в миску и смешайте с взбитыми желтками при помощи силиконовой лопатки. Далее добавьте к готовой смеси взбитые сливки и аккуратно перемешайте лопаткой до получения однородной массы.

Подготовьте кофе для смачивания печенья. Соедините кофе и ликер. Печенье поломайте по размеру чашки или стакана, в котором вы будете подавать десерт.

Далее на дно каждого стакана выложите слой крема, затем окуните печенье в кофе на несколько секунд и выложите сверху на крем. Поверх слоя печенья выложите еще слой крема. Затем отправьте в холодильник минимум на 3 часа.

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