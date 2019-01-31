Итальянская кухня: как приготовить три простых блюда

Итальянская кухня по праву считается среди хозяек одной из самых популярных. Ничего удивительного — многие рецепты легки в исполнении.
OBOZREVATEL предлагает топ-3 простых блюда итальянской кухни.
Брускетта по-сицилийски
Ингредиенты:
Фото: italia-nostra.ru
2 шт. - баклажан
1 шт. - хлеб чиабатта
4 шт. - помидор
1 пучок - базилик
250 г - сыр рикотта
Оливковое масло
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Наколите баклажаны вилкой, заверните в фольгу и запекайте на гриле в течение 40 минут. Далее разрежьте их вдоль и с помощью ложки переложите мякоть в блендер. Добавьте 3 столовых ложки оливкового масла, соль, перец и смешайте все до однородного состояния.
Обжарьте на гриле 20 ломтиков чиабатты толщиной около 1 см, затем переложите на тарелку. Намажьте на брускетту пюре из баклажанов и разложите сверху помидоры. Также добавьте листья базилика и ломтики рикотты. Приправьте солью и перцем.
Салат "Капрезе"
Ингредиенты:
Фото: volshebnaya-eda.ru
2 шт. - моцарелла
2 шт. - помидор
1 шарик - бальзамический уксус
1 ст.л. - оливковое масло
1 ст.л. - зелень базилика
Способ приготовления:
Вымойте и обсушите базилик. Далее выложите на тарелку, чередуя кружочки помидора и моцареллы.
Посолите и поперчите салат. Затем сбрызните бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Украсьте "Капрезе" листиками базилика.
Тирамису
Ингредиенты:
Фото: vkusno.co
500 г - сыр маскарпоне
1 упаковка - печенье "Савоярди"
4 шт. - яйцо
250 г - сахарная пудра
1 чашка - крепкий черный кофе
По вкусу - ликер или бренди
По вкусу - ванилин и какао-порошок
Способ приготовления:
Взбейте сливки до получения устойчивых пиков. Затем взбейте желтки с сахаром до однородной пены.
Переложите маскарпоне в миску и смешайте с взбитыми желтками при помощи силиконовой лопатки. Далее добавьте к готовой смеси взбитые сливки и аккуратно перемешайте лопаткой до получения однородной массы.
Подготовьте кофе для смачивания печенья. Соедините кофе и ликер. Печенье поломайте по размеру чашки или стакана, в котором вы будете подавать десерт.
Далее на дно каждого стакана выложите слой крема, затем окуните печенье в кофе на несколько секунд и выложите сверху на крем. Поверх слоя печенья выложите еще слой крема. Затем отправьте в холодильник минимум на 3 часа.
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