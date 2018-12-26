Что быстро приготовить на Новый год: топ-5 блюд

В Новый год всегда хочется удивить гостей вкусными блюдами. Но, как показывает практика, в предпраздничной суете не всегда хватает времени на их приготовление.

OBOZREVATEL предлагает топ-5 блюд, на приготовление которых вам понадобиться около 15-20 минут.

Крабовый салат

Крабовый салат Фото: poperchi.ru

Ингредиенты:

1 шт. - яйцо

40 г - крабовое мясо

120 г - свежий огурец

1 шт. - яйцо перепелиное

10 г - горчица

60 г - майонез

2 веточки - петрушка свежая

Способ приготовления:

Сварите куриное яйцо, извлеките из него желток и порежьте тонкими брусочками белок. Далее мелко нашинкуйте крабовое мясо и добавьте к белку.

Сделайте соус. Смешайте в тарелке измельченную петрушку с горчицей и майонезом. Заправьте полученной смесью сочетание белка и крабового мяса.

Порежьте огурец кружочками и разложите по кругу на сервировочной тарелке. Сверху выложите половину начинки и добавьте еще один шар из огурцов. Далее выложите оставшийся салат.

Украсить блюдо можно зеленью.

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой Фото: povar.ru

Ингредиенты:

1 шт. - баклажан

100 г - морковь по-корейски

1 шт. - помидор

2 ст. л. - майонез

300 мл - масло рафинированное

По вкусу - соль

Способ приготовления:

Порежьте баклажан на длинные полоски, шириной приблизительно 5 мм. Посолите и оставьте на несколько минут пустить сок.

Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и обжарьте баклажаны до мягкости с двух сторон.

Далее на каждый листочек баклажана положите немного корейской морковки и по ломтику помидора. Сверните рулетиком каждый листочек баклажана.

Блюдо можно уложить на листья салата или просто украсить зеленью при подаче.

Изысканный салат с сыром и виноградом

Салат с сыром и виноградом Фото: forum.say7.info

Ингредиенты:

1 шт. - лимон

300 г - виноград

70 мл - оливковое масло

1 пучок - листовой салат

150 г - твердый сыр

100 г - сыр с плесенью

Способ приготовления:

Промойте листовой салат и виноград. Выложите их на полотенце, чтобы убрать оставшуюся влагу.

Нарвите зелень руками, отщипывая небольшие кусочки. Порежьте сыр небольшими кубиками. Далее выложите в глубокую миску листики салата и добавьте остальные ингредиенты.

Сделайте заправку. Для этого смешайте оливковое масло с соком лимона в соотношении 1:1. Полейте соусом салат и основательно его перемешайте.

Ананасовые роллы

Ананасовые роллы Фото: poperchi.ru

Ингредиенты:

50 г - маскарпоне

1 шт. - клубника

4 листка - мята свежая

70 г - ананас

1/3 ч. л. - лимонный сок

1 щепотка - сахарная пудра

1/2 ч. л. - цедра лимона

По желанию - ягодный соус

Способ приготовления:

Порежьте тонкими полупрозрачными пластинами ананас.

Далее сделайте начинку. Для этого в отдельной тарелке соедините сахарную пудру и маскарпоне. Разбавьте начинку лимонным соком и цедрой. Все основательно перемешайте.

На слайсы ананасов выложите начинку и заверните фруктовые рулетики. Далее разрежьте на несколько частей клубнику и выложите на нее роллы. Сверху все полейте ягодным соусом.

Также десерт вы можете посыпать сахарной пудрой и украсить его листиками мяты.

Салат с тыквой и фетой

Салат с тыквой и фетой Фото: politeka

Ингредиенты:

100 г - руккола

800 г - тыква

1 шт - красная луковица

150 г - сыр фета

1 ст. л. - винный уксус

6 ст. л. - оливковое масло

По вкусу - соль и перец

Способ приготовления:

Порежьте кубиками тыкву, посыпьте специями и запекайте в духовке 20-30 минут. Также нарежьте кубиками сыр, а лук — кольцами. Смешайте все ингредиенты.

Приготовьте соус. Оливковое масло взбейте с уксусом, солью и перцем. Заправьте салат и украсьте сверху оливками или орешками.

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