Что быстро приготовить на Новый год: топ-5 блюд

В Новый год всегда хочется удивить гостей вкусными блюдами. Но, как показывает практика, в предпраздничной суете не всегда хватает времени на их приготовление.
OBOZREVATEL предлагает топ-5 блюд, на приготовление которых вам понадобиться около 15-20 минут.
Крабовый салат
Крабовый салат
Фото: poperchi.ru
Ингредиенты:
1 шт. - яйцо
40 г - крабовое мясо
120 г - свежий огурец
1 шт. - яйцо перепелиное
10 г - горчица
60 г - майонез
2 веточки - петрушка свежая
Способ приготовления:
Сварите куриное яйцо, извлеките из него желток и порежьте тонкими брусочками белок. Далее мелко нашинкуйте крабовое мясо и добавьте к белку.
Сделайте соус. Смешайте в тарелке измельченную петрушку с горчицей и майонезом. Заправьте полученной смесью сочетание белка и крабового мяса.
Порежьте огурец кружочками и разложите по кругу на сервировочной тарелке. Сверху выложите половину начинки и добавьте еще один шар из огурцов. Далее выложите оставшийся салат.
Украсить блюдо можно зеленью.
Рулетики из баклажанов с корейской морковкой
Рулетики из баклажанов с корейской морковкой
Фото: povar.ru
Ингредиенты:
1 шт. - баклажан
100 г - морковь по-корейски
1 шт. - помидор
2 ст. л. - майонез
300 мл - масло рафинированное
По вкусу - соль
Способ приготовления:
Порежьте баклажан на длинные полоски, шириной приблизительно 5 мм. Посолите и оставьте на несколько минут пустить сок.
Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и обжарьте баклажаны до мягкости с двух сторон.
Далее на каждый листочек баклажана положите немного корейской морковки и по ломтику помидора. Сверните рулетиком каждый листочек баклажана.
Блюдо можно уложить на листья салата или просто украсить зеленью при подаче.
Изысканный салат с сыром и виноградом
Салат с сыром и виноградом
Фото: forum.say7.info
Ингредиенты:
1 шт. - лимон
300 г - виноград
70 мл - оливковое масло
1 пучок - листовой салат
150 г - твердый сыр
100 г - сыр с плесенью
Способ приготовления:
Промойте листовой салат и виноград. Выложите их на полотенце, чтобы убрать оставшуюся влагу.
Нарвите зелень руками, отщипывая небольшие кусочки. Порежьте сыр небольшими кубиками. Далее выложите в глубокую миску листики салата и добавьте остальные ингредиенты.
Сделайте заправку. Для этого смешайте оливковое масло с соком лимона в соотношении 1:1. Полейте соусом салат и основательно его перемешайте.
Ананасовые роллы
Ананасовые роллы
Фото: poperchi.ru
Ингредиенты:
50 г - маскарпоне
1 шт. - клубника
4 листка - мята свежая
70 г - ананас
1/3 ч. л. - лимонный сок
1 щепотка - сахарная пудра
1/2 ч. л. - цедра лимона
По желанию - ягодный соус
Способ приготовления:
Порежьте тонкими полупрозрачными пластинами ананас.
Далее сделайте начинку. Для этого в отдельной тарелке соедините сахарную пудру и маскарпоне. Разбавьте начинку лимонным соком и цедрой. Все основательно перемешайте.
На слайсы ананасов выложите начинку и заверните фруктовые рулетики. Далее разрежьте на несколько частей клубнику и выложите на нее роллы. Сверху все полейте ягодным соусом.
Также десерт вы можете посыпать сахарной пудрой и украсить его листиками мяты.
Салат с тыквой и фетой
Салат с тыквой и фетой
Фото: politeka
Ингредиенты:
100 г - руккола
800 г - тыква
1 шт - красная луковица
150 г - сыр фета
1 ст. л. - винный уксус
6 ст. л. - оливковое масло
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Порежьте кубиками тыкву, посыпьте специями и запекайте в духовке 20-30 минут. Также нарежьте кубиками сыр, а лук — кольцами. Смешайте все ингредиенты.
Приготовьте соус. Оливковое масло взбейте с уксусом, солью и перцем. Заправьте салат и украсьте сверху оливками или орешками.
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