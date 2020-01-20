"Развел руками мускулистые ножки": в Украине вручили премию за худший секс в литературе

В Украине назвали победителя премии "Золотой хрен-2019" за худшее описание секса в украинской литературе.
Как сообщается на странице премии в Facebook, им стал Василий Слапчук за описание вагины, закрытой на железный замок, в прозе "Роман & Роман".
Так, в сети появилось несколько отрывков из произведения Слапчука:
"Только если придерживаться иерархии, то читать надо в обратном порядке. Более того, Мири удалось сделать так, что ее раскошница выступала на передний план и заслоняла собой все эти предметы. Возможно, медитировать на женский половой орган не такое уж и бесполезное занятие, если не пользу, то хоть какое-то удовольствие оно должно приносить. Но писать прозу, когда у тебя перед глазами завис курсор влажной щели, реально невозможно".
отрывок из "Роман & Роман" Василия Слапчука
отрывок из "Роман & Роман" Василия Слапчука
отрывок из "Роман & Роман" Василия Слапчука
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