Пятница, 13-е: что нельзя делать в этот день

Существует множество суеверий вокруг такой даты, как пятница 13-е. Например, что она приносит сплошные неприятности.

Ясновидящая Лиана объяснила, что нельзя делать в этот день, чтобы не привлекать неудачи. По словам эксперта, главная рекомендация по поводу пятницы, 13 — не бояться ее, сообщает MK.RU.

"Главный ужас пятницы 13 — это страх перед ней. В магии есть такое понятие как "самоисполняющееся пророчество". Психологи назвали бы его "самовнушением", а в народе бы сказали "сам себе накаркал". Дело в том, что страх — это не просто чувство, ощущение, это определенная энергия, которую мы излучаем. И она притягивает соответственные явления, события и живых существ... Неприятности чаще случаются с человеком, демонстрирующим "виктимное" поведение (так в психологии обозначается поведение испуганного человека, ожидающего всего плохого). Поэтому главная рекомендация по поводу пятницы, 13 — не бояться ее", — заявила ясновидящая.

Фото: dozor.kharkov

Также она порекомендовала тем, кто в этот день испытывает страх медитировать, пить успокоительные отвары трав или обратиться к специалистам. Кроме того, по словам Лианы, с беспокойством легче всех могут справиться верующие.

Фото: kulturologia.ru

"Помолитесь, попросите защиты у вашего ангела-хранителя — и никакая пятница 13 вам не страшна!" — заключила ясновидящая.

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