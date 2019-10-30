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30 октября • обновлено в 11:37
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/ Блоги - Психология

Василиса Савицкая
Василиса Савицкая
Психолог, НЛП тренер Все статьи автора

Заброшенная женщина видна сразу

2.6т

Заброшенная женщина видна сразу. Бесцветная, безжизненная, безрадостная. Даже если улыбается, даже если бодрится и держит спину. А она улыбается, бодрится и держит спину. Только в глазах то ли страх, то ли потерянность. А может комплекс из страха и потерянности.

Нужность - главная составляющая жизни. Для всех, особенно женщины. Этот кислород у нее отнимать нельзя. Никогда. Без него она не умрет, но углекислым газом дышать начнет. Рядом с ней станет тесно, неуютно, дискомфортно.

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Но её ли вина в том? В истерике, которую не смогла сдержать. Тарелку, которую швырнула так же резко, как и претензию…

Внимание для женщины топливо, которое дает возможность двигаться. Не кривыми и изогнутыми, а прямыми - от счастья к счастью. И носителя этого внимания она же этим счастьем окутывает.

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Внимание вещь простая, каждому мужчине подвластная… Цветок в будний день, поцелуй в шею, когда не ждешь, слово наполненное теплом... Так просто, но так сложно.

О внимании забывают. Его важность обесценивают. Замыкают в душе, чулане, на чердаке... не выпуская наружу. Почему, не понять. Может лень, может не принято, а может не научены... Ощущение нужности тает как лед, оголяя темную почву правды. Именно с этого момента у женщины тухнет взгляд, а в сердце исчезает та искра, которая отвечает за жизнь и ее качество...

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И даже когда она смеется, держит спину ровной и говорит: Все хорошо", не счастье чувствуется, а холод и отсутствие столь важного кислорода.

Заброшенная женщина видна сразу. Только вот мужчину, забросившего ее распознать не сразу получается... Сразу все готовы звезду с неба, а после спиной к счастью поворачиваются, в безжизненности и холодности обвиняя...

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Автор
Василиса Савицкая Василиса Савицкая
Место
Украина
Теги
Психология Отношения
Источник
Источник: Facebook Василисы Савицкой
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Magogan Paul
Magogan Paul
Нежность... Труден бывает путь к ней. Когда с возрастом становимся мудрее, тогда начинаем понимать и ценить это благо. А молодые, что с них взять. То хамство, то грубость и невоспитанность, пока не набьют себе шишек и синяков, ничего не поймут об этой жизни.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
На самом деле никто никому не принадлежит и никто никого бросить не может ! Женщина может быть с разными мужчинами но принадлежит она только себе! Есть такая нескладуха : у Марины нашей горе - ее бросил Афанасий ! Ты не плачь не плачь Марина ! Ведь лететь еще семь метров!
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