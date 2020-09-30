Ученые определили, какие мужчины чаще всего изменяют

Ученые из Института экономики Великобритании определили, что измена мужчин связана с уровнем их интеллекта.

Специалисты провели исследование и выяснили, что большинство "гулящих" мужчин имеют низкий показатель IQ, пишет Пятый канал.

"Мозг умного человека принимает решение в пользу верности. Данный вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму", – объяснили ученые.

Кроме того, по мнению экспертов, мужчины с высоким уровнем интеллекта способны осознать, что моногамные отношения выгоднее, чем полигамные, в частности, с финансовой точки зрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Александр Шахов перечислил самые распространенные ошибки мужчин в отношениях, которые часто становятся причиной того, что женщина боится, злится или просто уходит. ⠀