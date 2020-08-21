Учебный год в Украине традиционно начнется 1 сентября, однако из-за карантина процесс обучения все же перенесет определенные изменения. В частности, регионы, которые отнесены к "красной зоны" из-за распространения коронавируса, продолжат учиться дистанционно.

Обновленные условия учебного процесса могут стать причиной стресса не только для самих учеников, но и для их родителей. Особенно это касается тех, чьи дети пойдут в этом году в школу впервые. OBOZREVATEL вместе с крупнейшим в Украине интернет-магазином Yakaboo создал подборку книг, которые помогут родителям заранее подготовиться к неожиданным ситуациям и минимизировать стресс, а будущим первоклассникам – адаптироваться к новым условиям.

Читайте подробнее на OBOZREVATEL о учебный год 2020: что ждет украинских школьников во время карантина.

"Школа наизнанку" (Анна Гресь)

У вас по телу идут мурашки при мысли о 1-м сентября? Ваше чадо трудно адаптируется к новому коллективу или с негативом вспоминает прошлый год? Анна Гресь создала книгу с подсказками, которыми можно в любой момент воспользоваться: каждой проблеме отведен определенный раздел. Как найти свой класс и познакомиться с детьми, что делать, если тебя не берут играть, дразнят или обижают, как найти свои вещи или запомнить стихотворение, – собрано советы для решения всех волнующих ситуаций школьной жизни. Книга пригодится одновременно и детям, и родителям, которые хотят узнать о возможных опасностях в школе и помочь ребенку успешно преодолевать испытания.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

"Малыш и бюджет. Как Украинский родителям воспитать финансово успешных детей" (Любомир Остапив)

Когда и с чего начать знакомство с деньгами? Нужно ли давать карманные деньги? Как объяснить, что такое семейный бюджет? Любомир Остапив делится эффективными методами общения и воспитания финансовой грамотности у детей. Он обосновывает 3 важные принципы обращения с деньгами: тратить, откладывать и отдавать. Финансовому образованию дошкольников, школьников и подростков отведены отдельные разделы. Их можно читать поэтапно, в соответствии с возрастом ребенка. Эти знания помогут воспитать успешную личность и проанализировать отношение к финансам.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

"Жизнь онлайн. Как уберечься от Кибербуллингу, вирусов и других неприятностей в интернете" (Луи Стовелл)

Эта книга будет полезной для подростков и их родителей, которые хотят объяснить нормы общения во всемирной паутине. Как создать страницу в соцсетях? Как подобрать надежный пароль и защититься от киберпреступников? Луи Стовелл рассказывает об онлайн-жизни и готовит ко всем возможным чрезвычайным ситуациям. Правила безопасных знакомств, онлайн-манеры и принципы формирования онлайн-репутации, защита личных данных и соблюдения авторского права, явление кибербуллинга и взаимодействие с троллями в интернете – вся информация собрана в одном произведении.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

"Ребенок в условиях кризиса. Когда кризис помогает нам расти" (Анн-Клер Кляйндинст, Линда Корацца)

Книга поможет подготовиться к стрессам и неудачам в детском саду или школе заранее. Психолог и мама двоих детей Анн-Клер Кляйндинст создала книгу-руководство для родителей на каждый день. Материал разбит на несколько разделов, в соответствии с детским поведением: ребенок не хочет, не контролирует себя, считает себя бездарностью, хочет находиться в центре внимания, а также рассказано о трудностях в общении.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

В конце книги автор разместила 10 советов, как родителям достичь успеха в воспитании: как найти подход к ребенку, развивать его внимание, поощрять к успеху, моделировать социально-эмоциональные навыки, корректировать образовательную позицию и несмотря на все поддерживать общение.

"Школьники" ленивой мамы" (Анна Быкова)

Как относиться к оценкам? Как без стрессов и ссор выполнять домашние задания? Детский психолог-практик Анна Быкова, которая основала метод "ленивой мамы", готовит читателей к школьной жизни. В зависимости от реакции и поведения ребенка автор выделяет следующие четыре психотипа: "творческий", "правильный", "звездный" и "дружелюбный" ребенок. Зная, какой психотип у вашего школьника, вы сможете правильно выбрать модель поведения и коммуникации. Анна Быкова рассказывает, как сформировать правильный подход к школьным оценкам, что делать с многочисленными школьными секциями, но не переутомить ребенка, как реагировать на буллинг, как построить сотрудничество с учителем, как минимизировать стресс вашего малыша, а также всех членов семьи. Готовность к школьным перипетиям обеспечено.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

"Что делать, если ..." (Людмила Петрановская)

Эта книга рассматривает ситуации, которые возникают на пути в садик и школу, по дороге в кружки и спортивные секции, во время школьных экскурсий, прогулок с родными. Людмила Петрановская создала нечто вроде пособия по выживанию для детей, которое готовит их к взрослой и самостоятельной жизни. Автор дает дельные советы, как вести себя в ситуациях: когда потерялся, не успел выйти из вагона метро, если дома звонят в дверь, или навстречу идут злые собаки, когда дразнят, обижают или цепляется незнакомец. Для легкого восприятия материала каждый случай дополнен иллюстрацией и схемой действий.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

"Детский сад. Что делать, если ...?" (Татьяна Главацкая)

Малыш отказывается идти в садик или школу? Постоянно плачет, когда провожает маму? Привыкание к новым условиям – это стресс для ребенка, ведь раньше он постоянно была дома, с мамой. Ребенок нуждается в поддержке, поэтому очень важно стараться сдержанно реагировать на истерики и капризы. Татьяна Главацкая создала книгу, которая поможет найти ответы на все типовые и неожиданные ситуации в детском саду. Автор подробно описывает возможные случаи, подает комментарий психолога, варианты решения и методы профилактики. К каждой из ситуаций она добавила "вредные советы", что позволит родителям проанализировать свое поведение и сделать выводы из собственных ошибок. Книга также актуальна и для родителей первоклассников.

Учебный год 2020 в период карантина: какие книги следует читать родителям школьников Yakaboo

Ранее OBOZREVATEL также публиковал подборку книг для женщин: 10 вариантов для мотивации и саморазвития.

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