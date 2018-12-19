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/Блоги - Психология

Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Отношения, в которых нечем дышать...

Он заботливый супруг. Возвращается с работы с полной сумкой самых качественных продуктов, в которой никогда не бывает любимых фиников и бородинского. Ведь это тьма-тьмущая калорий, а он заботится о здоровье и фигуре любимой.

И бананов с виноградом не предвидится. И ирисок "Тузик". Она хватает с вешалки пуховик и мылится сгонять в супермаркет за сливочным маслом и твердым сыром. Мечтает сделать себе человеческий бутерброд, присолив крупной солью. Бухнуть в чай несколько кусков сахара и поужинать, жмурясь от счастья. Только проскочить незамеченной нет никакой возможности. Он патрулирует дверь и заботливо раздевает, стаскивая угги. Приговаривает: "Ну куда ты пойдешь? Там снег, гололед, ветер. Еще упадешь и что-то себе сломаешь. А в магазин у нас традиционно хожу я, пора бы тебе это запомнить".

Новости
Что бы мы не выбрали – это наш выбор

Он внимательный человек. Тащит в дом сковородки, диваны и постельное белье. А то, что она не любит темные простыни и предпочитает спать на белых - никого не волнует. Он лучше знает толк в практичности. - И потом, что ты, котенок, можешь выбрать? Выбирай лучше какой сериал посмотреть, а вот форму тарелок, торшеров и табуретов доверь мне. Почему? Потому что я - мужчина, а твой удел принимать и благодарить.

Он очень старается обеспечить ей сытую жизнь. По-отечески укрывает одеялом, даже если в доме +26, учит готовить диетический суп из сельдерея и советует наряды. Затем сердится, что редко носит платья, в которых пионы лезут на маргаритки, а маргаритки плавно переходят в диморфотеку, драцену и корзины с бананами. Ведь он лучше знает что ей идет. А еще как качественнее провести выходные и отпуск. Какой фильм посмотреть в кинотеатре и в какие гости пойти. Дважды в году приносит путевки в самые шикарные отели Греции и ОАЭ, когда ей отчаянно хочется махнуть в Батуми и Кобулети. Подышать пьянящим воздухом Яремчи и Ворохты. Только разве это уровень? И потом, почему он должен советоваться по таким пустякам? В семье решения принимает мужчина!

Новости
Кошка, которая гуляет сама по себе

Она чувствует себя несчастной и иногда жалуется маме. Та смотрит с нескрываемым укором и утверждает, что не нюхала настоящей жизни. - Дубай, видишь ли тебе не угодил, а не хочешь отдохнуть на гектаре огорода? Там тоже все включено. Могу еще предложить вариант по уходу за тремя коровами и сотней кур? Он тебя обеспечивает, поэтому не гневи Бога. Сиди и помалкивай.

Подруги тоже не разделяют ее нытье. Говорят, с жиру бесится. А то, что сапоги не такие, зато добротные. И стоят целое состояние. Я вот пятую зиму хожу в бурках.

Новости
Впервые без жены

Он мега заботливый мужчина, просто от этой заботы ни охнуть, ни вздохнуть. Не выбраться, словно из топкого болота. И чем больше двигать плечами, локтями и диафрагмой, тем плотнее притягивает к себе. Точно так же душит удав. Хотя, что вы? Он вообще не душит. Просто ласково обнимает. Как только жертва делает выдох, и грудная клетка становится меньше в объемах, его кольцо мгновенно приспосабливается под новые параметры. В следующий раз вдохнуть и выдохнуть становится труднее. А с виду ничего не происходит. Удав абсолютно умиротворен и пассивен. Он не дает в обиду свою жертву, пока от той не останутся рожки да ножки.

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Ирина ГоворухаИрина Говоруха
Теги
ПсихологияОтношения
Источник
Источник:Facebook Ирины Говорухи
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