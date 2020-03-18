Оставаться дома: как наилучшим образом использовать самоизоляцию

"Книги, музыка, телевидение, игры, чтение любимого сайта - все это поможет открыть для вас некоторые забытые удовольствия.

Оставайтесь дома. И заново открывайте все, что вы не успевали сделать, чем пренебрегли, что забыли. В этой ситуации мы вынуждены сталкиваться с тем, что сначала удивляет нас, затем нам нравится, а в результате - развлекает и обогащает нас. Это помогает нам обмануть ожидание и страх. Это придает нам силы для терпения.

Откройте книгу, которую вы забыли, перечитайте то, что давно любили, найдите новую среди тех, которые купили, а затем забыли о ней, отвлекаемые делами и ежедневной суетой.

Слушайте хорошую музыку. И даже плохую! Чтобы поговорить об этом по телефону с друзьями и сказать: "Я никогда не буду слушать это снова!". Бродя среди старых винилов, в поисках того диска, который вы не слышали годами, пользуясь Интернетом, чтобы узнать новости, которые вы пропустили.

Или бодрствуйте перед триллером, затаив от страха дыхание. Или плачьте вместе с героями романтичного фильма. Или погружайтесь в сто эпизодов сериала, о котором давно слышали, но до которого только сейчас дошли руки. И затаив дыхание, ждите, когда победит любовь и солнце снова взойдет, поскольку завтра – новый день".

Это обращение наших коллег из итальянского издания "La Repubblica" к своим читателям, которые оказались в ситуации самоизоляции раньше, чем мы. Которые, несмотря на свою страсть к общению, семейным походам в рестораны, шумным многолюдным праздникам вынуждены оставаться в четырех стенах, меняя свой стиль жизни и свои жизненные ценности и приоритеты.

А как меняется ваша жизнь в этот вынужденный период самоизоляции? О чем вы думаете, чем занимаетесь, в чем черпаете силы, энергию, вдохновение и надежду? Поделитесь своими мыслями, идеями, опытом. Поделитесь своей историей - пусть она кому послужит поддержкой, кого-то вдохновит раскрыть новую страничку жизни, а кому-то поможет лучше узнать себя и в новом свете увидеть близких и родных людей. Мы ждем ваши истории в Facebook, Instagram или Telegram!

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