У нас тут на глазах практически семья распадается из-за ерунды. Из-за неблагозвучной жениховской фамилии.

Есть жена с красивой фамилией. К примеру, Вольташевская-Глебова, условно, чтобы вам было понятнее. И есть муж, он, условно, Обсеркин. Причем мало того, что он просто Обсеркин – с кем не бывает – у него есть еще целая куча родственников – таких же Обсеркиных как и он, но с амбициями.

Обсеркины эти родом своим гордятся, и могут нарисовать свое гинекологическое древо до 13 колена. При советской власти, например, Обсеркины на фронте были, отмечены боевыми наградами, и при царе Обсеркины славились отвагой, а вот один из первых Обсеркиных был купец первой гильдии, и в городе N. есть даже кинотеатр, который был когда-то дом Обсеркиных.

Историю семьи все время пишет и дополняет дедушка Обсеркиных – он еще живой, и на пенсии. Пытался издать, но пока только за свои средства получается. Мама Обсеркина-жениха, хоть и изначально не Обсеркина, но в игру вступила, и тоже чтит и хранит семейные традиции как цербер. Жених из всей этой семейки самый нормальный, гинекологическим древом не особо интересуется, и понимает, что фамилия у него смешная. Но ему, впрочем, все равно уже, он привык.

И вот этот в один прекрасный день Обсеркин встречает Вольташевскую-Глебову, и влюбляется в нее, и даже делает ей предложение. Вольташевская, конечно, тут же ему говорит: я на твое предложение согласная, но можно я фамилию свою оставлю, сам понимаешь. Обсеркин не возражал и согласился. Древний род Обсеркиных вздохнул, но ничего не сказал, затаился.

Новости Неожиданный дефект американского любовника

И вот теперь Вольташевская на сносях, и ждет наследника. Узнав об этой новости, носители гордой фамилии активизировались. Проверяют, похож живот на арбуз, или на огурец, вызнают, девочка будет, или мальчик, и на всякий случай заранее требуют, чтобы мальчик непременно был Обсеркин, а не Вольташевский-Глебов. Иначе род прервется и все такое.

Девушка, конечно, в панике. Сына, если что, Обсеркиным она не представляет. Тройная фамилия Вольташевский-Глебов-Обсеркин – не вариант.

Попробовала робко возразить – был огромный скандал, еле замяли, свекровь и свекр чуть ее не съели с потрохами. Муж занял отстраненную позицию, вроде как бы и понимает все, но семье перечить не хочет.

И что делать? Скажите честно, насколько важно, чтобы жена непременно брала фамилию мужа? Или это мелочи?

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram