Названы топ-5 деталей во внешности, которые привлекают мужчин

Каждый раз, когда парень смотрит на девушку, он зачастую подсознательно оценивает способность выносить и родить здоровое потомство.

О том, какие детали во внешности девушки привлекают мужчин пишет издание Cosmopolitan.

Соотношение узкой талии и более широких бедер

Глядя на такую фигуру а-ля "песочные часы" мужчины подсознательно воспринимают ее хозяйку, как здоровую и плодовитую.

Высокий голос

Высокий, звонкий голос ассоциируется с юностью и женственностью - слыша его, мужчины представляют себе красивую и сексуальную девушку.

Здоровые волосы

Блестящие, густые и длинные волосы всегда были синонимом привлекательности. Для мужчины они "сигнализируют" о хорошем здоровье и плодородии.

Улыбка

Счастливые люди – привлекательные люди. Здоровье и белизна зубов тоже важны – оказывается, знакомясь, мужчины обращают на это внимание.

Минимум макияжа

Мужчины предпочитают менее накрашенных женщин с хорошей кожей – плотный грим вводит их в заблуждение и сбивает с толку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, определила наиболее оптимальный возраст для вступления в брак.

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