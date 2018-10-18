''Мы привыкли игнорировать'': самая известная в мире пара раскрыла секрет идеальных отношений

Самая известная в мире супружеская пара - футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория рассказали, как им удалось сохранить крепкий брак, не смотря на известность и особенности профессиональной деятельности.

Так, Дэвид признался, что брак с Викторией - постоянный и тяжелый труд, и с годами дела обстоят все сложнее. Об этом он рассказал в интервью для австралийской передачи The Sunday Project, пишет The Sun.

"Жить в браке столько лет, сколько живем мы - всегда тяжелый труд. Главным нашим секретом является уважение к семейным узам, ведь семья - это основное", - отметил футболист.

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В свою очередь его супруга Виктория добавила, что также сохранять идеальные отношения помогает осознание того, что не стоит обращать внимания на мелкие неурядицы и споры.

"Я и муж привыкли игнорировать всякую чепуху и просто продолжаем двигаться дальше. Мы понимаем, что вместе мы сильнее, чем по отдельности", - призналась Вики.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретами обольщения мужчин, которые помогают ей сохранять теплые отношения в семье.