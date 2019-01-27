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/Блоги - Психология

Василиса Савицкая
Василиса Савицкая
Психолог, НЛП тренер Все статьи автора

Мне все чаще хочется уйти от тебя...

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Мне кажется, если мы расстанемся, у меня ничего не изменится. Мне все чаще хочется уйти. Я так боялась раньше, что уйдешь ты, а теперь мне страшно, что это могу сделать я.......

Грустно. Не знаю, то ли гормоны, то ли действительно я та из многих несчастных женщин, которые зашли в тупик своих отношений. Такое впечатление, что я все время живу в иллюзии, которую сама рисую.... Сама... Я в принципе все чаще сама. Во мне скапливаются несказанные тебе слова, нереализованные желания, неудовлетворенные тобой потребности, которые разбухают и давят тяжестью...

Что происходит, почему так? Неужели и мы должны закончиться? Или мне продолжать удерживать наши отношения? Но я так устала.

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Когда говорю тебе это, ты злишься и кричишь, что тоже, ты тоже!!!

Только, что тоже? Устал? Или держишь их...

Я тушуюсь и думаю может это я... Я не благодарная.

[Господи, где же взять ответ и понять, как надо!]

Нет, я благодарна тебе за многое... Да, ты хороший отец, ты любишь детей и все для них делаешь... Все, что в твоих силах. Ты хороший муж... Починить умывальник, повесить карниз, купить продукты. Но я не могу найти в тебе своего мужчину! Я точно помню, когда-то он был, но сейчас... Также в этом списке катастрофически не хватает женщины, твоей женщины. А без этих составляющих невозможно удержать строение, не возможно испытать счастье.

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Я вспоминала, когда последний раз мы были с тобой в ресторане, вдвоем, ты и я, романтический ужин, цветы, свечи... Я не вспомнила. Помню пиццерию, где дети обляпали кетчупом стол, Макдональдс с вылитой на пол колой...

Я пытаюсь вспомнить, когда мы вообще были вместе, но не могу.

Я не помню, когда ты дарил мне подарки, не на праздник, просто, я не помню, когда ты тратил на меня деньги. Лично на меня, а не - на, разберись со школой, коммуналкой и долгами... В моей жизни исчезли от тебя цветы...

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Когда я говорю о деньгах ты злишься больше всего. Ведь ты же все в семью до копейки и больше у тебя нет! Спасибо, но я тоже все до копейки в семью... Но это в семью, а где я? Я, женщина, которая нуждается во внимании. Зачем тогда ты, если я все могу сама?!

Есть жена, есть мать, есть коллега по семье, которая крайне удобна! Она убирает, стирает, следит за карапузами и не требует ничего взамен, даже зарплаты... А каждый раз, когда она говорит, что чувствует себя почему-то несчастной, ей отвечают, что либо она зажралась, либо меркантильна, либо - не выдумывай, родная, все хорошо... Только у кого хорошо? Этот вопрос остается без ответа. Но мне безумно плохо!!! Та женщина во мне, страдает! Знаешь, что самое страшное милый? Она смотрит с завистью на счастливых женщин... Ведь ей тоже как воздух нужен мужчина, которым ты когда-то был, с вниманием, охапками тюльпанов, сюрпризами и улыбками, романтическим ужином или снятым на сутки номером в отеле, но тебя нет! Тебя как мужчины нет! А её нет у тебя как женщины! Ни в семейном бюджете, ни во временном регламенте, ни в голове...

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Знаешь, милый, мне действительно все больше кажется, если мы расстанемся у меня ничего не изменится. Я все равно сама! Все сама… и подарки, и любовь, и даже необходимое: трусы, сапоги да шапки... уже сама.

Грустно. И это, дорогой, не гормоны, это задушенные потребности, которым я столько лет наступаю на горло... Но чем дольше на них наступать, тем громче будет взрыв. И он будет, если ты ничего не изменишь......................

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Василиса СавицкаяВасилиса Савицкая
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Источник:Facebook Василисы Савицкой
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
единство и борьба противоположностей. всегда кажется, что должно быть лучше где-то, с кем-то, когда-то
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