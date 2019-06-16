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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
украинская телеведущаяВсе статьи автора

Как бороться со стрессом: лайфхаки

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Для того, чтобы начать решать какие-то проблемы, мне очень помогают знания. Несколько лет назад на глаза попалась мировая статистика: стресс и вызванные им болезни уносят жизни приблизительно от 50% до 80% населения планеты. Только 12% уходят от онкозаболеваний и всего несколько процентов становятся жертвами несчастных случаев. Больше половины жителей Земли погибает от стресса — это впечатляет, пишет Маша Ефросинина для НВ.

Мы привыкли бояться раковых диагнозов, ВИЧ и так далее, не отдавая отчета в том, какую разрушительную мощь носим в себе и какую угрозу представляет тот образ жизни, который мы ведем. Знание этих цифр, осознание этого — настоящее, подлинное осознание — уже серьезный, первый и самый главный шаг в борьбе с хроническим стрессом.

Важно и то, что мы привыкли считать стрессом масштабные, трагические события — гибель, смерть, потерю любимого человека, разрыв отношений, болезнь детей, — то, от чего нам тяжело даже дышать, после чего мы не понимаем, как жить, что сковывает и парализует нас. Но это тоже заблуждение. Стресс не ограничивается подобными моментами.

Стресс — это еще и фейсбук, открытый рано утром, еще в постели, вместо потягивания. Прочитанный с ходу десяток новостей о том, как рушится наш мир, загрязняются океаны, взрываются башни и станции метро. Какой-либо унизительный акт со стороны начальства на работе. Неприятное сообщение или телефонный звонок. Ребенок, который в подростковом периоде вам нахамил. Все это — составляющие ежедневного хронического стресса, который нас в итоге и убивает, делая частью той самой статистики. И это просто необходимо осознавать.

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Всему этому нужно каким-то образом противостоять. Не то, чтобы вступать в борьбу — скорее, найти способ адекватно сосуществовать. Я бы начала с эксперимента, причем с эксперимента над собой. Я тоже люблю заглянуть в телефон рано утром, точно так же, как и все. Но еще я люблю эксперименты — и поэтому начинаю с собой играть. Например, убирать телефон на ночь в ванную комнату. Чтобы через две недели почувствовать, что встаешь без будильника, с легкой головой, и тебе достаточно 6−7 часов, чтобы выспаться — а не 9 и не 10. Что-то такое переключается — словно бы просто магнитные бури закончились. Но дело не в бурях: ты просто убрал очень мощный раздражитель со своей прикроватной тумбочки.

Кроме того, мы практикуем цифровой детокс по вечерам — всей семьей убираем свои телефоны на время ужина. Первую неделю мы из-за этого спорили, даже ссорились: Саня кричал, что хочет мультики, Нана уверяла, что ей необходимо кому-то срочно ответить, Тимур напоминал, что у него миллион рабочих дел, не терпящих отлагательств. Но прошла неделя, мир не остановился, никто никуда не исчез, и работа продолжила свое существование — зато мы наконец научились рассказывать друг другу, как прошел день и что хорошего с нами сегодня случилось.

Моя самая большая антистресс-терапия — это спорт. Без движения человек погибает, как физически, так и психологически. Даже когда у меня тяжелый период, я продолжаю заниматься спортом. Но тут важно понять главное правило: спорт не должен вас уничтожать. Он не должен быть через силу. Он не должен быть "да ну как же меня это все бесит". Он должен быть в удовольствие. Поэтому любой, кто после этой статьи начнет думать о том, чем бы ему заняться, должен в самом деле очень хорошо подумать. Есть танцы, есть пилатес, есть плаванье, йога, кардионагрузки — попробуйте все. И в тот момент, когда вы вернетесь с тренировки с улыбкой на лице и чувством выросших крыльев, знайте — это оно. Ловите это ощущение и продолжайте этим заниматься.

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Я сейчас несколько раз в неделю танцую, а также занимаюсь пилатесом, стретчингом и работой с собственным весом. Меня это приводит в баланс, дает нагрузку на все мышцы и наполняет той энергией жизни, которая мне необходима. В дни съемок я делаю двойную нагрузку — как бы парадоксально это ни звучало. На то есть причины, которые несложно понять, зная, как действует на нас движение, спорт, и как это связано с выработкой эндорфинов.

Еще один важный аспект — токсичное окружение. Мне кажется, его негативное влияние на психику человека и на здоровье недооценено. Сегодня люди решают все свои проблемы — личные, психологические, проблемы собственной самооценки, собственных недоработок в жизни, за счет проявления агрессии. И в последние несколько лет я это чувствую как никогда. Не потому, что я публичный человек и каждый день у меня в инстаграме появляются комментарии "сдохни тварь" — нет, я сужу по тому, как в принципе происходит процесс коммуникации в обществе. Не ищутся слова, не ищутся оправдания чьим-либо действиям, не ищется выход из ситуации — все решается через удар. И я считаю, что это одна из основных причин стресса в наши дни. Иногда кажется, что даже воздух пропитался агрессией — и это то состояние, в котором мы живем, в котором растут наши дети.

Потому мое главное правило жизни в последние несколько лет — то, к которому я долго шла, которому до сих пор учусь и о котором всякий раз говорю с большой опаской, чтобы эта фраза не была принята за браваду — каждый день делай что-то хорошее. Негативное вы и так сделаете: плохо подумаете о том, кто вас подрезал; чертыхнетесь в адрес какой-то несправедливости, которая с вами происходит; впадете в транс от того, что непрофессионалы побеждают и идут вперед; отреагируете на мощнейший удар в спину.

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Вы и так каждый день будете проявлять все плохое, что в вас есть — сегодня это диктуют обстоятельства жизни и коммуникации. Поэтому сделайте в противовес что-то хорошее. Помогите соседской бабушке. Отправьте смску, после которой со счета спишется 20 грн и в ту же секунду придет ответ: "Дякуємо, ви врятували життя дитини", — слава богу, мы добились того, что в Украине появилась смс-благотворительность. Выдохните.В свободную минуту отложите в сторону телефон и поиграйте со своими детьми. Сделайте что-то, что поможет вам сделать выдох. Я в это искренне верю. Это очень важный акт.

Следующее. Думайте над распределением вашего времени в ежедневном графике. Думайте основательно, и не только с точки зрения того, как бы все успеть — а еще и через призму того, где вы оставляете время для себя. Для себя — это время на спорт, на то, чтобы помедитировать, поиграть с детьми, что-то почитать, послушать аудиокнигу, вебинар или лекцию на TED. Выделите на себя час времени. Четко определите, где он у вас. Желательно не заполночь. И используйте это как мощнейший фильтр, чтобы пересмотреть все свои планы. Я не лежебока, я тоже спешу и бегаю, но я ежедневно ставлю этот фильтр, и он очень заметно все преобразовывает. Он дает возможность отбросить лишнее, понять истинную ценность или необходимость той или иной встречи, поездки, мероприятия. Этот фильтр начинает работать очень ощутимо, если быть ему верным, а выигрывают от этого все, и вы — в первую очередь.

Это, пожалуй, мои основные точки опоры в ежедневном противостоянии со стрессом — мои правила выживания в нашем достаточно разрушительном мире.

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Автор
Маша ЕфросининаМаша Ефросинина
Тема
Семья
Место
Украина
Тег
дети
Источник
Источник:style.nv.ua
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