Когда расставание неизбежно: как распознать серьезные проблемы в отношениях

Психологи определили самые опасные признаки в отношениях, которые могут свидетельствовать о разрыве.

Так, понять, что отношения зашли в тупик и их стоит прекратить можно, обратив внимание на несколько простых, но важных сигналов. OBOZREVATEL предлагает узнать, что может стать "тревожным колокольчиком" для пары.

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Неадекватная реакция на пожелания и замечания

Когда один из партнеров пытается мирно донести свои пожелания или замечания своей половинке, а та агрессивно реагирует и идет в контратаку – это один из основных тревожных сигналов, что в отношениях что-то идет не так. Особенно, если при этом не было озвучено пустых обвинений или беспочвенных нападок.

"Если ваши отношения дали брешь, у партнера могут быть две модели поведения: контратака – когда пытаются укорять в ответ, и игра в жертву – когда строят из себя невинность и отказываются слушать. Ни то, ни другое не является признаком того, что человек готов меняться или отстаивать свою правоту, а стало быть, не способствует хорошим отношениям в дальнейшем", – писал ранее эксперт по бракоразводным процессам и автор книги "Как сохранить любовь в браке" Джон Готтман.

По его словам, в таком случае стоит задуматься, стоит ли продолжать такие отношения, ведь одному из партнеров придется постоянно мириться с тем, что к нему никогда не будут прислушиваться.

Критика разговорной речи

Постоянная критика речи партнера не всегда бросается в глаза, однако, по мнению психологов, это один из тех признаков ухудшения отношений, на которые стоит обратить внимание.

"Неправильная постановка ударений, просторечные формы слов, путаница в "надеть/одеть" и так далее — все эти опасности подстерегают на каждом углу. Иногда партер считает, что это просто конструктивная попытка решить небольшую проблему. Но зачастую – он просто хочет таким образом унизить и находит для этого такой якобы безупречный способ", – утверждает Готтман.

Существует также нюанс: если постановка речи является неотъемлемой частью повседневного общения партнера (к примеру, он преподаватель или часто выступает на публике), то это может быть просто личным принципом и не являться раздражающим сигналом для половинки.

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Обобщения и сравнения с другими

Когда партер делает трагедию из банальных бытовых мелочей – значит его в отношениях или конкретно во второй половинке что-то не устраивает. Особенно, когда вместо того, чтобы выяснить причины случившегося, любимый человек начинает обвинять в том, что "так происходит всегда" и "а твой друг или моя подруга так не делают".

"Когда вы обсуждаете опоздание и вместо того, чтобы поинтересоваться причинами слышите "Ты всегда опаздываешь", то скорее всего дальше прозвучит "Ты всегда все делаешь не так" – а это уже серьезное обвинение. Такого рода обобщения – верный признак распадающихся отношений. А если начинают еще и сравнивать с другими – тогда стоит хорошо подумать, надо ли продолжать общение", — указал психолог и добавил:

"Все укоры, включающие в себя слова "всегда", "постоянно", "все время", "никогда" и прочие, являются неконструктивными. Стало быть – человек просто хочет обвинить или сыграть на чувстве вины другого".

Аrt-way

Критика увлечений

Если ваша пара не любит заниматься тем, чем любите вы – это нормально, так как у каждого свои увлечения и интересы. Но когда любимый человек начинает открыто критиковать увлечения партнера – это плохой признак.

Еще хуже, если такая тенденция начала прослеживаться внезапно, хотя до этого в паре находили общий язык.

"Такого рода привычки и создают крепкие пары, основанные на уважении к "ритуалам" друг друга (какими бы странными они ни казались). Впрочем, в случае каких-то проблем в отношениях эти же привычки и попадают под удар первыми: негатив концентрируется на любимых занятиях, и, критикуя их, человек демонстрирует презрение к своей половинке", – высказалась семейный терапевт Моника Лисье.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых жестких способах разорвать отношения. Подробнее читайте по ссылке.

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