Какие женщины не нравятся мужчинам: названы 5 типов

Женщины считают, что чаще всего мужчины влюбляются в них из-за их красоты. Однако пока прекрасная половина человечества следит за своей фигурой и ухаживает за лицом, надеясь таким образом найти вторую половинку, мужчины обращают внимание на положительные и отрицательные черты характера.

Одни вдохновляют мужчин на подвиги, а другие – на вселенскую грусть. Поэтому предлагаем ознакомиться с типами женщин, которых мужчины стараются обходить стороной, пишет otnosheniya.temaretik.com.

Тусовщица

Для тусовщицы время от одной вечеринки до другой – это невыносимая пауза в жизни, которую просто надо перетерпеть. Ей комфортно только на сцене или за барной стойкой. Такая девушка не приготовит своему парню кушать, когда в воскресенье вечером он будет вынужден остаться дома, чтобы успеть доделать важный отчет в понедельник.

Девушка-тусовщица VSE.rv.ua

Пиявка

Девушка-пиявка всю жизнь от кого-то зависела, зависит и будет зависеть: от своих родителей, друзей, любовников. Больше всего на свете она боится независимости, поэтому ищет себе такого мужа, который считает, что его женщина не должна ни за что платить.

Вилка

Девушка-вилка боится быть одинокой. Она любой ценой должна быть с кем-то. Но даже если ей удается наладить отношения, она никогда не останавливается в поисках. Она рассуждает примерно так: "Пока другого варианта нет – и этот сойдет, но я заслуживаю лучшего!"

Приманка

Ее легко заметить в толпе, ведь она будет в леопардовом платье. Бюстгальтер push-up делает девушку-приманку еще более привлекательной. Также она надевает сразу все украшения, которые у нее есть. Наивный парень может подумать, что такая девушка будет только его. Однако обычно она всегда крутит сразу несколько романов одновременно.

Психопатка

У нее 10 раз на день случаются экстремальные перепады настроения. Она думает, что знает все на свете, любит только себя, но во всех бедах винит кого угодно, кроме себя.

Девушка-психопатка trenyng.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог назвал женские приемы, привлекающие мужчин.