После 5 лет совместной жизни, безо всякого объявления войны, муж признался Наде, что полюбил другую. Двое близнецов 3-летнего возраста не смущали собравшегося в новую семью казанову – ведь сердцу, как известно, не прикажешь. В воздухе повис тяжелый разговор о разводе.

Иногородняя Надя с разводом согласилась быстро, и, в свою очередь, завела разговор об алиментах. Когда до мужа дошло, что именно имеется в виду, он удивленно вытаращился на жену, и заморгал глазами.

Надя просто и без скандала пояснила, что с точки зрения благополучия детей правильнее оставить их в квартире мужа, в детском саду, где они уже адаптировались, а не мыкаться с малолетними отпрысками по съемным хатам и чужим городам.

Что она готова со своей стороны нести материальную ответственность за детей и помогать бывшему мужу деньгами.

Что летом очень ждет детей к маме в деревню на каникулы, и обещает звонить и наезжать в выходные. Но все остальное – изволь сам. В конце концов, это же ты затеял ситуацию с разводом.

Не смотря на протесты и взывания к совести, Надя просто собрала чемодан и уехала домой, оставив мужа в полном шоке и с необходимостью срочно искать няню. Любовница приуныла, и хоть пока еще держится, ожидая исхода ситуации, но, похоже, не готова к совместному проживанию с многодетным отцом. Хрупкое счастье свободного мужчины оказалось под угрозой. Но речь сейчас не о нем.

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Да, мужчина оказался наказан, он вынужден срочно искать няню, варить кашку и осваивать азы заплетания косичек. Но, в общем и целом, общество его жалеет, заочно признав Надю настоящей ехидной, бросившей детей.

- Как же они будут там с чужой бабой? – гневно спрашивают у Нади знакомые. А с другой стороны, в стране живут миллионы детей, которые остались с мамами. И их отцов общество ни о чем не спрашивает.

Как вы относитесь к ситуации, когда дети остаются не с матерью, а с отцом?