Статус "Яжемать" – сегодня стал непросто хэштегом, но и настоящей бедой, в условиях тотального карантина для тех детей, кто находиться под его постоянным давлением.

Начну с того, что ещё в недавние времена, термин "Яжемать" имел другое, на мой взгляд, более точное название – деспотичная мать (или – "мать-тиран"). Таких матерей, увы не мало, и мне доводилось общаться с ними не раз! Ситуация усугубляется ещё и тогда, когда ребёнок один, и ему даже не с кем разделить тот эмоционально давящий пресс, который регулярно превращает его жизнь в ад. Сейчас эта ситуация усугубилась до предела, из-за карантина и дистанционного обучения, когда многие дети просто вынуждены всё своё время проводить в замкнутом пространстве с такой мамой, для которой приёмы постоянного эмоционального насилия – это простые воспитательные меры, из "благого желания сделать добро" своему ребёнку. Её главная отличительная особенность – ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (гиперопека) и постоянное недовольство всем, что делают её дети:

1) Она всегда знает как лучше для её ребёнка:

- сидеть за столом;

- учить уроки;

- общаться со сверстниками и друзьями (при том, с какими именно!);

- как лучше одеваться;

- правильно питаться, и т.д. Этот список можно продолжать до бесконечности.

При этом интересы и желания самого ребёнка либо просто игнорируются, либо гневно обесцениваются!

2) Обесценивание – это особая и, возможно, наиболее актуальная проблема, для тех детей, кто находясь в карантине, при этом прибывает на дистанционном обучении. В домашних тапках с чашкой чая и бутербродом в руках у компьютера, вы всё равно не добьётесь школьной дисциплины, даже если будете предельно строги. Ведь это, по факту, не дистанционное образование, а домашнее, где, к тому же, отсутствие обратной связи с учителем, вынуждены компенсировать родители, своим (часто невысоким) уровнем знаний. А тут ещё "Яжемать" готовая вбивать своему ребёнку в голову то, что она и сама осмыслить просто не в силах, но при этом уверенно говоря: "Ты бестолочь! Проще медведя научить, чем тебя!" В результате ребёнок, которому такая мать хронически сбивает самооценку, вынужден постоянно искать её одобрения, всё время переживая ложное чувство вины.

3) При помощи "чувства вины", она может легко манипулировать своим ребёнком: "Я посвящаю тебе свою жизнь, значит и ты должен посвятить мне свою! Не хочешь?! Ах ты неблагодарный!" и т.д.

В результате – ребёнок всё время опасается вызвать её гнев, и риск быть отвергнутым;

4) Отвержение – мало того, что одобрение со стороны такой мамаши получить почти не реально, так ещё и за малейший проступок, или неудачу в том же обучении, она, и без того изолированному сейчас ребёнку, может легко устроить бойкот. Такое регулярное лишение общения не несёт ничего, кроме вреда, особенно когда ребёнок в семье один, поскольку потом, вырастая, такие дети очень тяжело и болезненно переносят любую критику в свой адрес, из-за чего у них формируется избегающее поведение.

Как итог, всё вышеперечисленное формирует у ребёнка "Выученную беспомощность", которая довершает у уже взрослой личности, и без того цветущее ощущение собственной ущербности.

Вообще, если говорить более развёрнуто о насилии в семьях над детьми, то этому у меня посвящена отдельная статья, с которой вы, при желании, всегда можете ознакомиться.

Что же касается ситуации с воспитанием детей в благополучных семьях, то здесь, на мой взгляд (и не только на мой), необходимо делать акцент, на обучении ребёнка самостоятельности в принятии собственных решений. Я говорил это сотни раз, но буду повторять снова и снова, всем родителям вообще, и матерям в частности: "Отказывая своему ребёнку в праве принимать самостоятельные решения, вы гарантированно воспитываете будущего НЕУДАЧНИКА!" Особенно это касается тех семей, где растут сыновья, которым по природе, во взрослой жизни надо будет принимать важные, ответственные решения, что становится почти невозможным при описанных выше привходящих обстоятельствах. Поэтому не удивляйтесь, что ваш ребёнок, за которого вы всё решали сами, во взрослой жизни будет нерешительным, привыкнув всеми силами уходить от любых трудных ситуаций. Или идти в них на заведомо невыгодные для себя компромиссы, просто потому что обстоятельства сложные, или, например, из-за того, что его оппонент решительнее и наглее чем он.

Конечно, деспотичным матерям мои увещевания безразличны. Но тем, кому не всё равно, я перечислю несколько способов развития самостоятельности у ребёнка:

1) Делайте упор на развитие Эмоционального, а НЕ Академического интеллекта у своих детей.

Долгие годы для нас оставалось неясным почему, многие дети, учившиеся в школе плохо, во взрослой жизни становятся намного успешнее, чем их одноклассники, всегда получавшие только высшие оценки. Благо ответ на этот вопрос был в итоге найден! И со всей суммой современных знаний по данному вопросу, он был дан в книге Дэниеля Глоумана "Эмоциональный интеллект", к которой я и отсылаю всех разумных родителей, дабы не утомлять вас здесь цитатами из данного бестселлера.

2) Выделяйте ребёнку зону его личной ответственности. Независимо от пола и возраста, ребёнку всегда можно найти объём именно его обязанностей, которые регулярно выполнять должен только он. Это может быть что угодно, начиная с протирания пыли на мебели или замены воды в аквариуме, и вплоть до готовки на кухне отдельных блюд, глажки и т.д. Самое важное здесь – соблюдать дисциплину самим родителям! Потому что часто, из желания не нагружать лишний раз своё дитя, они начинают выполнять его обязанности сами. На этом всё обучение ответственности, как правило и заканчивается.

3) Разумно поощряйте детей за хорошо выполненные обязанности. Например, многие родители начинают давать своим детям, в качестве награды, карманные деньги. Но при этом, тут же начинают указывать на что именно их нужно потратить. Серьёзно?! Может всё-таки надо быть последовательными, и доверять выбору своего ребёнка, который должен-таки научится делать его самостоятельно!

4) Учите своих детей делать выбор, оставляя им право на ошибку.Многие деспотичные матери просто помешаны на мысли о том, что как только их ребёнок получит возможность самостоятельно выбирать, он тут же совершит ошибку, при том, обязательно, непоправимую. В связи с этим, главный совет – всё, что в такие моменты должна объяснить своему чаду любимая мама: "Даже если ты, нечаянно, ошибёшься, этот мир не рухнет. А я тебя всё равно буду любить, и всегда поддержу, чтобы ни случилось!"

5) АССЕРТИВНОСТЬ. Это высшая точка полного принятия и доверия между родителями и их детьми.

Тут как мамам и так и папам крайне важно понять, что ваш ребёнок не может и не должен быть вашей копией в поступках, вкусах и взглядах. Ваш ребёнок – отдельная, самостоятельная личность! А потому он обязательно должен научиться "быть собой", принимая свои решения, исходя из личных интересов и приоритетов. Он должен делать это, не боясь вашего осуждения, и не взирая на вашу возможную критику!

Подытожив всё, что уже сказал выше, замечу следующее: безусловно любой родитель в праве сам решать, как ему воспитывать своих детей, опираясь на личный ум, опыт и нрав. И всё-таки давая нравоучения своим детям, не забывайте о честности и чистоте ваших взаимоотношений. Именно эта искренняя чистота, и ваша способность безусловно принять своего дитя, как независимую личность, формирует в ребёнке главное – характер! Ведь если его не сформировать, то во взрослой жизни, кроме грязи, он уже ничего в себя не впитает. Ведь тряпки, о которые все вытирают ноги, в нашем мире нужны только для этого!

Растите своих детей с умом и любовью!

Благодарю за внимание!

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