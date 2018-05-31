Идеальный мужчина: как меняются стандарты красоты в разных странах

Понятие "красота" является очень широким и абстрактным. У каждого есть свои соображения на счет того, красив человек, или не очень симпатичен.

Безусловно, в мире существуют определенные стандарты красоты, которые более или менее позволяют понять, к какому типу внешности испытывает большую симпатию общество, однако они также являются весьма размытыми. К примеру, говоря о мужской красоте, девушки сильно расходятся во мнениях. Кому-то нравятся кареглазые накачанные брюнеты, а кто-то без ума от эльфоподобных блондинов с голубыми глазами. Но в целом в разных странах давно сформировались стандарты мужской красоты, пишет "Рамблер".

США

Американские женщины в большинстве случаев предпочитают светлокожих широкоплечих мужчин с выраженной мускулатурой. Идеальное дополнение к внешности - борода. Также многие отдают предпочтение мужчинам высокого роста.

hronika.info

Бразилия

В Бразилии больше всего ценятся темноволосые загорелые красавцы с темными глазами. Важную роль играет физическая форма парня - для бразильских женщин важно. чтобы предмет их воздыхания имел подтянутое, спортивное тело.

pinterest.com

Индия

Индийский идеал мужской красоты выглядит как типичный болливудский актер: у него отличная фигура, аккуратно уложенные волосы, хорошая и, главное, осветленная кожа.

tvnovella.ru

Скандинавские страны

В Швеции и Норвегии появился новый стандарт красоты: рослый стройный мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами. В свою очередь финские женщины отдают предпочтение бруталам, похожим на суровых викингов.

4tololo.ru

Турция

В Турции обожают сочетание мужественности и романтичности. Ухоженный мужчина с тщательно уложенными черными волосами. Максимум восхищения вызывают молодые брюнеты со светлыми глазами.

pinterest.com

Италия

В Италии девушки обращают внимание на то, как мужчина следит за собой. Природные данные оценят даже меньше, чем умение собственноручно создать из себя шедевр. Ухоженность, которая может быть зашкаливающей, и стильный гардероб - вот составляющие красоты идеального итальянца.

hronika.info

Украина

Украинки традиционно отдают предпочтение высоким мужчинам, преимущественно ростом от 180 сантиметров. Для многих девушек также важно, чтобы у парня были широкие плечи и сильные руки.

xpress.ua

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