Всякий раз услышав, что мужчина весь такой молодчага зарабатывает деньги, а жена в это время СИДИТ с ребенком и "курит бамбук", прихожу в бешенство.
Она, видите ли, отдыхает, а он совершает подвиги. Вот только добытчик периодически "сидит" в машине, в маршрутке, за офисным столом, за чашкой кофе, на переговорах, на унитазе, почитывая детектив, на парапете во время перекура, а его декретная отпускница – ни минуты. Ползает на четвереньках, выводит пятна, кормит с ложки, укачивает до ломоты в спине, печет печенье, а потом собирает крошки, меняет подгузники, лепит из песка куличи, бежит за велосипедом и тащит на себе карапуза вместе с самокатом и пакетом молока. Достает из-под дивана мячи и врачует ушибы семь дней в неделю, 365 дней в году. А если вдруг случайно присядет, ее тут же хватают за руку и тянут на кухню за сухариком, в ванную за медузой, в коридор за шапкой, в туалет за горшком, в кладовку за дрелью и на балкон за вчерашним днем.
Когда-то ко мне подкатывал женатый мужчина, отец троих детей. К счастью, быстро понял, что "кина не будет", перешел в категорию "друзей" и стал жаловаться на жену:
– Целыми днями дома, но в итоге не убрано, борщ без мяса, дети плохо воспитаны и постоянно с соплями, а к чаю нет домашнего печенья. Сама какая-то обрюзгшая, с мешками под глазами. Вечно зевающая и жалующаяся на усталость, а что она такого делает, чтобы уставать? Проснулись, наелись каши, вышли в парк. Там один на батуте, второй – на велосипеде, третий сопит в кенгурушке. Выпили какао, погрелись на солнышке, послушали птиц. Вернулись, умяли по тарелке борща, посмотрели "Щенячий патруль". Пока спят, у нее куча свободного времени. Неужели так трудно поутюжить рубашку, чтобы я не выглядел чучелом? Представляешь, она даже не знает кто в стране премьер-министр, зато твердо усвоила, что Ципа в "Ми-ми-мишках" нечто среднее между котом, собакой и курицей.
Я тогда ничего не смыслила в жизни и, грешным делом, думала о его спутнице, как о даме вялой, инертной и неповоротливой. Ведь ничего не стоит, пока малыши играются в манеже "забабахать" майонез, запечь курочку и натереть смесители зубным порошком. Застегнуть рубашку на все пуговицы, чтобы та не теряла форму и высушить. И только теперь, когда мой ребенок прыгает по дому, словно каучуковый мяч и одновременно включает плиту, открывает воду, рассыпает фасоль с макаронами, разливает чай, делает из ватрушки съедобный снег, рисует на полу каляки-маляки и танцует в моих парадных туфлях, прекрасно понимаю его "лентяйку".
После декретного отпуска желательно уйти в обычный. Ведь люди, которые долгое время не отдыхают, живут меньше, чем хронические алкоголики. А еще всех выживших в декрете следует премировать путевками на Мальдивы или в какой-нибудь санаторий "Дружба" на Сейшелах, чтобы мамы после длительного "ничегонеделания" имели возможность отдохнуть.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.