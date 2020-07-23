Адвокаты назвали самые нелепые причины для развода
Адвокаты назвали самые нелепые причины разводов. simya.com.ua
Адвокаты по бракоразводным процессам назвали самые нелепые причины, по которым их клиенты решали завершить любовные отношения.
Примерами из своей практики юристы поделились под постом на Reddit, который собрал более 5 тысяч комментариев.
Так, пользователь idliketosmitepls рассказал, что один из его клиентов собирался развестись с женой, чтобы жениться на соучастнице серьезного преступления. Он посмотрел телевизор и узнал, что по закону она не сможет дать против него показания без его согласия. При этом адвокат отметил, что жена мужа была на это согласна.
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К MisterBurns313 обратилась пара, которая развелась из-за собаки. Жена купила своему мужу в подарок домашнее животное за 3,5 тысячи долларов, на что тот заявил: "Из-за такого импульсивного дерьма твоя семья бедная".
Пользователь beloved_wolf рассказал, что однажды к нему пришел пожилой мужчина, который хотел уйти от жены к любовнице. Через два года этот же человек решил расстаться со второй женой, потому что изменял ей с первой. Также у адвоката был случай, когда женщина решила расторгнуть брак после того, как нашла фотографии мужа в костюме балерины.
StakBakko написал, что мать его друга потребовала развода, объяснив это тем, что устала от его низкого роста. По словам bookworm1002001, его клиентка прекратила отношения с мужем из-за того, что он выжимал зубную пасту в рот, а не на щетку.
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