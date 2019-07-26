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"Поторапливайся, Борис": Елизавета II унизила нового премьер-министра Британии

10.8т Читать материал на украинском

Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в оскорблении нового премьер-министра Бориса Джонсона.

Все из-за того, что глава государства не стала снимать с локтя сумку во время рукопожатия. Во время встречи в Букингемском дворце, она не расставалась с ней. Об этом сообщает Daily Mail.

Елизавета ІІ и Борис Джонсон

Елизавета ІІ и Борис Джонсон

dailymail

Королева надела на встречу с Джонсоном сине-фиолетовое платье, черные туфли, а также несколько ювелирных украшений: брошь, золотой браслет и жемчужное ожерелье. Однако основное внимание пользователей привлекла черная сумка британского бренда Launer.

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Отметим: королева использует сумочку для того, чтобы подавать сигналы своей прислуге. Так она ставит ее на стол, когда собирается уйти, и перекладывает ее из руки в руку, когда хочет закончить разговор. Такое поведение вызвало удивление у пользователей сети.

Елизавета ІІ и Борис Джонсон

Елизавета ІІ и Борис Джонсон

dailymail

"Только посмотрите, как королева оскорбила его, надев сумку, как будто она хочет уйти", "Мне нравится, что у королевы всегда с собой ее сумка", “Поторапливайся, Борис, у меня еще много неотложных встреч”, "Королева собралась за покупками", — шутили в комментариях.

"Поторапливайся, Борис": Елизавета II унизила нового премьер-министра Британии
"Поторапливайся, Борис": Елизавета II унизила нового премьер-министра Британии
"Поторапливайся, Борис": Елизавета II унизила нового премьер-министра Британии
"Поторапливайся, Борис": Елизавета II унизила нового премьер-министра Британии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева проигнорировала крещение своего правнука, сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи Гаррисона.

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Персоны
Елизавета II Борис Джонсон
Место
Великобритания
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После избрания Джонсона новым премьером Британии все российские дипломатические ноты этой стране будут начинаться словами: «Борис, ты не прав…»
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая чушь!
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