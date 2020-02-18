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18 февраля • обновлено в 13:34
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/ Женский журнал

После 26 лет брака: стало известно о еще одном разводе в семье Елизаветы II

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58-летний племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс разводится со своей женой Сереной после 26 лет брака.

Об этом сообщает издание Hello!

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной

Getty

Новости
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"Граф и графиня Сноудон пришли к дружескому соглашению, что их брак подошел к концу и что они должны развестись. Они просят, чтобы пресса уважала их личную жизнь и жизнь их семьи", – цитирует издание официального представителя пары.

При этом, что послужило причиной развода супругов, не сообщается.

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной

Getty

Известно, что Дэвид и Серена воспитывают двоих детей: 21-летнего сына Чарльза и 18-летнюю дочь Маргарет. Она, к слову, была одной из подружек невесты на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной, дочерью Маргарет и Елизавета II

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной, дочерью Маргарет и Елизавета II

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится со своей женой Отэм после 12 лет брака. О своем расставании супруги сообщили 11 февраля.

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Автор
Анна Михно
Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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