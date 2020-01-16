Главная Новости
16 января • обновлено в 14:15
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

"Почему муж терпит это?" Беременную plus-size модель атаковали за голое фото

1.5т
Читать материал на украинском

Самая дорогая plus-size модель Эшли Грэм, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, разделась на новом фото.

Пикантным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Новости
Самая дорогая plus-size модель полностью разделась на камеру: жаркие фото красавицы

Так, на фотографии Эшли позирует полностью обнаженной. Судя по всему, фотографом смелого кадра стал ее супруг.

"Вне себя от радости перед встречей с тобой, маленький человек", – подписала фото Грэм.

Примечательно, что многие поклонники раскритиковали откровенный снимок модели. Фанаты не понимают, зачем Эшли оголяется и как это терпит ее супруг.

"Почему муж терпит это?" Беременную plus-size модель атаковали за голое фото
"Почему муж терпит это?" Беременную plus-size модель атаковали за голое фото
"Почему муж терпит это?" Беременную plus-size модель атаковали за голое фото
"Почему муж терпит это?" Беременную plus-size модель атаковали за голое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эшли показала другую откровенную фотосессию. Беременная модель с радостью делится смелыми фотографиями, на которых позирует совершенно голой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Эшли Грэм
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги