"Почему муж терпит это?" Беременную plus-size модель атаковали за голое фото

Самая дорогая plus-size модель Эшли Грэм, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, разделась на новом фото.

Пикантным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Так, на фотографии Эшли позирует полностью обнаженной. Судя по всему, фотографом смелого кадра стал ее супруг.

"Вне себя от радости перед встречей с тобой, маленький человек", – подписала фото Грэм.

Примечательно, что многие поклонники раскритиковали откровенный снимок модели. Фанаты не понимают, зачем Эшли оголяется и как это терпит ее супруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эшли показала другую откровенную фотосессию. Беременная модель с радостью делится смелыми фотографиями, на которых позирует совершенно голой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!