Почему Елена Зеленская пришла к Папе Римскому в черном: появилось пояснение

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена во время их совместного визита к Папе Римскому Франциску надела черный наряд и покрыла голову кружевом в тон, поскольку этого требует протокол.

В сети успели появиться предположения, что у первой леди – траур, однако аналогичные платья жен других президентов развенчали догадки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

К примеру, в черном к понтифику приходили жены пятого президента Украины Петра Порошенко, президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы, а также других мировых лидеров.

Зеленская и Порошенко у Папы Римского Униан

Жена и дочь Дональда Трампа rus.tvnet.lv

Причиной такого выбора супруг президентов являются традиции Ватикана и особый дресс-код.

Суть этой традиции заключается в том, что черное платье и черное кружево на голове (мантилья) символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским. Согласно протоколу, именно такой наряд для женщин, удостоенных аудиенции у понтифика является правильным.

Барак и Мишель Обама Газета.ру

А вот в белое позволено одеваться лишь католическим королевам, а также женам и вдовам католических монархов. Этот обычай называется "привилегия белого".

Княгиня Монако Шарлен news.myseldon.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Зеленский встретился с Папой Римским Франциском. Украинский лидер попросил помочь с освобождением пленных украинцев.

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