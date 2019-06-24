Тодоренко показала, как поет сыну на украинском: видео

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, порадовала поклонников трогательными моментами материнства.

29-летняя ведущая "Пятницы с Региной" показала, как убаюкивает шестимесячного сына Майкла (Михаила). Девушка напевала ему колыбельную "Місяць" на своем родном украинском языке . Видео она опубликовала в Instagram stories.

Регина и сын Майкл Instagram@reginatodorenko

Ранее, Тодоренко разместила видео на своей странице в Instagram, где она и ее маленький сын играют на фортепиано.

Регина родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова. Отметим, что артисты не показывают лицо ребенка и не очень часто делятся фото.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

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