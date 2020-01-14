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14 января • обновлено в 12:00
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Маркл звонить запретили: стало известно о тайных переговорах Гарри с Елизаветой II

1.5т
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Западные СМИ сообщили подробности семейных переговор с королевой Великобритании Елизаветой II на счет принца Гарри и Меган Маркл, которые решили сложить королевские полномочия.

Так, как передает Daily Mail, семейная встреча прошла в спокойной обстановке и длилась два часа.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

Getty

Новости
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Сообщается, что принц Гарри приехал на переговоры заранее, чтобы переговорить с Елизаветой II наедине. Также известно, что запланированная конференция по телефону с Меган Маркл, которая находится сейчас в Канаде, не состоялась. Герцогине Сассекской запретили звонить, так как королевский двор опасался, что их разговор могут подслушать.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Издание пишет, что во время встречи принц Чарльз дал понять принцу Гарри, что после того, как они уедут в Канаду, он все равно не сможет делать то, что ему захочется.

Также Чарльз против того, чтобы Меган и Гарри использовали свой титул в коммерческих целях.

"Никто не хочет видеть имя Сассекс на бочке с маргарином", – цитирует источник издание.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Елизавета II Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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