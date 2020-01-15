Маркл пыталась разрушить брак Миддлтон и принца Уильяма

Герцогиня Сассекская Меган Маркл распространяла слухи о том, что у принца Уильяма появилась любовница.

Как передает New Idea, такое заявление сделал королевский биограф Фил Дампье.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Getty

Так, по словам Фила, отношения Маркл и Миддлтон испортились к началу 2019 года. Однако усугубил всю ситуацию случай, который произошел в апреле прошлого года.

Как сообщил Дампье, тогда Кейт узнала, что именно Меган распространяла слухи о том, что у Уильяма есть любовница – Роуз Ханбери. Якобы Маркл рассказала обо всем своим подружкам, а те поделились с прессой.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

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