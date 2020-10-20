Разбираемся, почему после 40 мы становимся угрюмыми и готовимся к самому худшему, а уже через пару лет снова полны жизни. Учимся выбираться из жизненных ям и вовремя решать проблемы.

Понятие кризиса среднего возраста было введено в Лондоне в 1957 году. Именно тогда 40-летний канадец по имени Эллиот Джекс стоял перед собранием Британского психоаналитического общества и читал вслух написанную им статью.

Ученый имел смелость заявить, что по достижению 30-40 многие люди обычно переживают депрессивный период, который длится несколько лет.

Психоаналитик опирался на факты, которые ему удалось добыть изучая жизни великих художников. Исследуя их биографии, он обнаружил, что у большинства из них кризис принимал крайние формы.

Что касается обычных людей, то симптомы нависшего кризиса могут включать:

религиозные пробуждения,

беспорядочные половые связи,

внезапную неспособность наслаждаться жизнью,

ипохондрическую озабоченность своим здоровьем и внешним видом

компульсивные попытки оставаться молодыми.

Этот период вызывает во многих людях осознание того, что их жизнь достигла зенита и теперь будет плавно сходить на нет. Люди начинают осознавать отчетливее, что смерть случается не только с кем-то еще: это произойдет и с ними тоже.

Идея о неизбежности кризиса среднего возраста вскоре перешла из академической статьи Джекса в популярную культуру. В своей книге 1967 года "Кризис среднего возраста" писательница Барбара Фрид заявила, что кризис является "нормальным аспектом роста, столь же естественным для людей в возрасте 40 лет, как прорезывание зубов для младенцев".

Кризис среднего возраста, стали рассматривать как биологическая неизбежность, которая может существенно подорвать жизненных дух человека, а в запущенных случаях даже погубить его.

Кто переживает кризис среднего возраста?

В первую очередь давайте разберемся, почему мы все этот кризис испытываем. По опыту общения с клиентами выяснила, что наиболее частой причиной кризиса среднего возраста становится ощущение, что человек не успевает. Не успевает сделать то, что наметил, опоздал с результатами и не оправдал надежд. Своих, чужих или совместных.

Справедливости ради отмечу, что мы действительно многого не успеваем. Иногда в силу завышенной планки, которую ставим себе с оглядкой на других. Иногда — из-за обстоятельств, которые встают на пути, а порой — из-за беспомощности и лени. Увы, как показывает опыт, именно несвоевременность решения проблем и задач превращается в лавину, которая к сорока годам либо сметает остатки воли, либо заставляет совершить рывок и откопать личность под грудой проблем.

Привычка откладывать важные дела на потом — один из главных звоночков, что жизнь поехала по неверному маршруту. Вы в буквальном смысле сели в чужой автобус, едете с кем-то за компанию или просто купили билет наобум. И тут на ум приходит фраза Льюиса Кэролла из "Алисы в стране чудес": "Если ты не знаешь, куда ты хочешь попасть, значит тебе все равно, в какую сторону идти". Это означает, что главным критерием не впадание в кризис остается только четкое понимание своего "я", своих желаний и целей.

Здесь, к слову. нужно сказать, что мужчины и женщины переживают кризис по-разному. У женщин он проходит в более мягкой форме и редко длится более 2-3 лет. Чаще всего он связан с рефлексией на тему биологических часов, реализации себя в профессии и семье и принятием процесса старения. Если говорить на чистоту, то глобально большинство женщин переживает два кризиса.

Первый — кризис тридцатилетия, то есть прощание с юностью. Второй — кризис пятидесятилетия, когда женщина входит в позднюю зрелость.

У мужчин кризисный марафон может отнять добрый десяток лет. Соли добавляет еще и то, что у них кризисы наступают каждые 10 лет. Начинаются они с 20 лет заканчиваются примерно в 80. Наши мужья, бойфренды, сыновья и отцы двигаются по синусоиде от кризиса выбора через кризис мотивации, достижений и признания к кризису нужности.

Научные исследования доказали, что чисто технически только у 10–26 % людей в 40+ наступает именно кризис. Поэтому, уместнее было бы говорить о переходном периоде среднего возраста.

Как пережить кризис среднего возраста?

Во-первых, вам стоит знать, что этот кризис вы переживете. Так уж устроена наша психика. По мере того, как мы переживаем средний возраст, удовлетворенность жизнью на графике похожа на U-образную кривую. Мы приближаемся к 40 годам с тревогой, страхом и разочарованием, но уже к 50-60 годам, мы склонны мириться с процессом старения и в конечном итоге восстанавливаемся и удваиваем уровень личного счастья.

Во-вторых, если вы уже поняли, что вошли в этот непростой период, прекратите посыпать себе голову пеплом, хоронить себя, свои надежды и планы. Да, какаято часть пути уже пройдена. Это ли не повод скорректировать путь и с учетом прошлых взлетов и падений сделать его немного иным?

5 советов по выходу из кризиса среднего возраста

Замедляйтесь. На первый взгляд звучит как издевка: "Алло, я и так ничего не успел, что за бред?!", — скажете вы. Но дело в том, что сейчас настал тот момент, когда пора выйти из случайного автобуса и свериться с картой. Остановитесь, переведите дух и просто подумайте о себе. Уделите внимание здоровью, разберите хлам. Пока вы не впадаете в депрессию, сохранение устойчивости может быть лучшей стратегией. Это не означает, что вы должны игнорировать серьезные проблемы в своей жизни; это просто означает, что если ваши эмоции кажутся несоразмерными происходящему, будьте внимательны и терпеливы по отношению к себе. Делитесь своей болью с другими. Многим людям трудно связаться с другими, когда они испытывают недовольство среднего возраста. Они опасаются, что это означает, что с ними что-то не так, что они в чем-то неполноценны или что они потеряют уважение со стороны других.

Но если вы поделитесь своими чувствами с хорошим другом, который может слушать с сочувствием, а также поддерживать вас в переживаниях, вы можете почувствовать себя менее одиноким.

Заткните внутреннего критика. Мы в основном запрограммированы на то, чтобы хотеть большего и с оптимизмом смотреть в будущее - по крайней мере, когда мы молоды. Но по мере того, как нарастает разочарование, мы можем обнаружить, что сравниваем наши достижения с достижениями других и решаем, что мы терпим неудачу. Это рецепт дополнительных страданий. Создайте себе что-то вроде личной мантры: "Я не должен быть лучше, чем кто-либо другой" или более короткое "Хватит себя сравнивать". Они помогут вам обуздать блуждающий ум и подстегнуть заняться именно своей жизнью. Обращайтесь за помощью. Никто не читает ваших мыслей и не наблюдает за вами так пристально, как вы думаете или надеетесь. Если чувствуете, что впадаете в апатию, тревожность или понимаете, что жизнь померкла — говорите. Для начала сойдет и друг. Но не поленитесь обратиться к специалисту. Друг, конечно, может посочувствовать и утешить, но вот распутать ваш комок переживаний вам придется самостоятельно. И лучше, если делать вы это будете, заручившись поддержкой психотерапевта. Двигайтесь маленькими шагами. Это трудно, но важно. Когда вы чувствуете спад, связанный с кризисом среднего возраста, не пытайтесь радикально встряхнуть ситуацию, бросив работу, семью и начав все сначала на каком-нибудь тропическом острове. Вместо этого подумайте о внесении небольших изменений, которые соответствуют вашим накопленным навыкам, опыту и связям. Именно движение к целям, а не их достижение ведет к прочному счастью.

Но, главное, помните, что кризис среднего возраста вовсе не обязательно должен быть кризисом. В вашем случае это просто шанс взять под контроль и сделать еще один выбор в своей жизни.

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