Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол: что произошло

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол во время визита в шотландскую резиденцию Балморал. При чем, сделала это с одобрения самой Елизаветы ІІ.

Как сообщает издание Express, ссылаясь на королевского эксперта Кэти Николь, это случилось в 2009 году, за два года до свадьбы принца Уильяма. Королева хотела, чтобы Кейт почувствовала себя как дома, и позволила ей фотографировать поместье. Отметим, что согласно установленным правилам, съемка на территории резиденции разрешена только членам королевской семьи.

Кейт Миддлтон

"До этого королева встречалась с Кейт лишь мельком на свадьбе Питера и Отамн Филлипс, однако решила поступиться этикетом, чтобы дать ей почувствовать, что ей рады, и позволила сделать фото Балморала… Будучи женщиной, жизнь которой проходит у всех на виду, королева редко "опускает забрало", и лишь только несколько членов ее семьи и близкие друзья знают, какая она в реальной жизни", — рассказала Николь.

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Также она добавила: то, что Елизавета ІІ допустила Миддлтон в свое ближайшее окружение, было очень щедрым жестом с ее стороны.

"То, что она допустила Кейт в свое ближайшее окружение, было очень щедрым жестом со стороны Ее Величества и тонким ходом, который доказал, что она серьезно относится к роману своего внука", — отметила Николь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II уступила свое место в Королевском фотографическом обществе для супруги своего внука принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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