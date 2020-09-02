Какие ошибки совершают женщины при выборе бюстгальтера: названо топ-5

Часто женщины жалуются на неудобство при ношении бюстгальтера: он сдавливает тело, бретельки спадают, а чашечки не приносят ожидаемого эффекта. Однако проблема здесь не в белье, а в неправильном его подборе.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о самых распространенных ошибках при выборе бюстгальтера, которые совершают женщины.

Застежка не на своем месте

Эта деталь бюстгальтера должна находиться по центру спины, не подниматься в район лопаток и не провисать вниз. Иначе бюстгальтер перестает выполнять свою основную поддерживающую функцию, превращаясь просто в красивый, но бесполезный предмет гардероба.

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Ваша грудь "выпирает" из чашки

Если этот пункт – про вас, значит, вы выбрали неправильный размер. Этот бюстгальтер определенно слишком мал. Ваша грудь не должна вываливаться и выступать над чашкой вообще – она должна красиво "лежать" внутри нее.

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Бретельки спадают с плеч

Это скорее говорит об ошибке в выборе размера белья, чем о том, что у вас какие-то неправильные плечи. Если размер выбран правильно, не забывайте подтянуть или ослабить бретельки до комфортной длины. Если же нет – следует задуматься над покупкой другого бюстгальтера.

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Пояс бюстгальтера неправильно прилегает к телу

Это самая важная часть белья, каркас, который держит грудь, поэтому важно, чтобы пояс был подобран по размеру. Для определения размера возьмите сантиметровую ленту и попросите кого-нибудь помочь измерить обхват под грудью. Пояс не должен сдавливать тело, но и не должен быть слишком свободным.

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Вам в нем некомфортно

Если вы в течение всего дня постоянно поправляете бюстгальтер или чувствуете себя неуютно в нем, это определенно не ваш бюстгальтер. Он может быть слишком большим, или слишком маленьким. Ведь когда бюстгальтер соответствует вашей груди, вы вряд ли заметите, что носите его.

shumgam.ru

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