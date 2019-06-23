"Какая красотка!" 42-летняя Кравец из "Квартала" показала дочь

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала поклонникам, как выглядит ее 16-летняя дочь Мария.
В Instagram Кравец опубликовала снимок, на котором девушка позирует с дельфинами. Как уточнила 42-летняя актриса, ее семья отдыхала в Одессе.
Пользователи сети в комментариях указали на большое сходство во внешности. "Какая Маша красотка!" "Так на вас похожа", "Я подумала, что это вы", "Ваша дочь очень похожа на вас, будто вы в молодости", "Как же вы похожи", - пишут они.
Мария Кравец
OBOZREVATEL предлагает посмотреть другие снимки дочери Кравец.
Мария Кравец
Мария Кравец
Мария Кравец
Мария Кравец
Мария Кравец
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом, позируя перед камерой в мини-платье.
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