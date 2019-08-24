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Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

1.5т Читать материал на украинском

Жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.

Так, по словам женщины, все дело в правильном питании и регулярных тренировках в спортзале, сообщает The Sun.

"У меня всегда был большой интерес к здоровью и фитнесу, и я была полна решимости найти способ выглядеть и чувствовать себя моложе. И вот сейчас я занимаюсь пять раз в неделю в течение часа, делаю становую тягу, приседания, пресс, жим от груди и другие упражнения. А также я максимально отказалась от нездоровой пищи. Сейчас я намного счастливее и увереннее в себе, чем когда была моложе", — рассказала Максвелл.

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

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Отметим, что Лесли сейчас является профессиональным фитнес-тренером. В свободное время "вечно молодая" бабушка воспитывает трех внуков.

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

Как оставаться молодой и сексуальной: 63-летняя бабушка раскрыла секрет привлекательности

Лесли Максвелл

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 40-летняя калифорнийка Элис Васкес, которая уже является бабушкой и воспитывает трех внуков, взбудоражила поклонников пикантным снимком.

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