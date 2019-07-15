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Известная российская журналистка серьезно травмировалась: фото

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44-летняя российская журналистка и светская львица Божена Рынска получила тяжелый перелом руки.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала перебинтованную руку. Звезда рассказала, что неудачно упала с лестницы и получила перелом правой руки в двух местах.

Повторный рентгеновский снимок в медучреждении она сделает через неделю. Если анализ выявит осложнения, ей придется делать операцию.

Известная российская журналистка серьезно травмировалась: фото

Instagram@bozhenarynska

Пользователи cети с сочувствием отнеслись к журналистке. Многие пожелали ей скорейшего выздоровления, а также поспешили предложить свою помощь.

"Приезжайте ко мне. Живите! Этаж, ванная комната. Хотите с нами! Хотите сами", "Моя дорогая, очень сочувствую, пусть поскорее заживет!", "Какой кошмар! Поправляйся поскорее, котик", — писали поклонники.

Известная российская журналистка серьезно травмировалась: фото

Instagram@bozhenarynska

Известная российская журналистка серьезно травмировалась: фото

Instagram@bozhenarynska

Известная российская журналистка серьезно травмировалась: фото

Instagram@bozhenarynska

Известная российская журналистка серьезно травмировалась: фото

Instagram@bozhenarynska

Подписчики также попросили Божену раскрыть причину неожиданного падения. "Ныл, просился вниз отказывался сам спускаться, а лестница была очень скользкая", — поделилась Рынска, рассказывая о питомце.

Напомним, самоубийство ее мужа Игоря Малашенко стало настоящим ударом для Божены. Женщина долго не могла поверить в произошедшее, в результате чего впала в депрессию. Несколько месяцев она писала тревожные сообщения в сети, а вскоре была госпитализирована после попытки суицида.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская журналистка перенесла клиническую смерть.

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Персона
Божена Рынска
Место
Россия
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