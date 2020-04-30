Зосима-пчельник: что это за праздник и что нельзя делать ни в коем случае 30 апреля

Православная церковь 30 апреля почитает память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, считающегося покровителем пчеловодства.

Поэтому в народе этот праздник известен как Зосима-пчельник. Подробнее об этом дне, его истории, традициях и о том, что нельзя делать, расскажет OBOZREVATEL.

Зосима-пчельник отмечается 30 апреля Pixabay

Зосима-пчельник: история праздника

Святой Зосима Соловецкий был родом из Новгорода. После смерти родителей он все имущество раздал бедным, а сам постригся в монахи.

Позже Зосима переселился в Поморье, где встретил иноков Германа и Савватия. В 1436 году на Соловецком острове они построили келью. Вскоре у Зосимы стало появляться все больше учеников, которые и возвели здесь знаменитый Соловецкий монастырь.

Однажды Зосима и Савватий посетили Афон, а вернувшись домой, привезли пчелиную матку, таким образом положив начало пчеловодству на Руси. С тех пор этих двух святых считают покровителями пчелиного роя.

Преподобный Зосима Соловецкий. Икона конца XVI века wikipedia.org

Зосима-пчельник: традиции праздника

30 апреля пчеловоды обычно вывозят пчел на пасеку, выставляют ульи на первоцвет. Также проверяют сохранность роя после зимовья.

Если погода на Зосиму выпадала хорошая, пчел выпускали на облет. Если же было холодно, выпуск пчел откладывали, но подкармливали их сахарным сиропом, чтобы насекомые набрались сил.

У пасечников был даже особый обряд с ульями. Их выносили на свежий воздух, а посреди пасеки ставили накрытый скатертью стол, выкладывали на него соль и свежий хлеб.

На Зосиму 30 апреля проводили обряд с ульями Pixabay

Затем зажигали освященную в храме свечку и обходили с ней ульи, читая молитву святым покровителям о росте пчелиного роя и удачном сборе меда. Ульи брызгали святой водой, а соты несли в церковь на освящение.

Также 30 апреля на Зосиму-пчельника пробовали ложку меда, который в народе использовали в чай, выпечку, рождественскую кутью, в изготовлении медовухи, браги и пива. Мед, прополис и пыльцу издавна использовали как лекарство.

Приметы 30 апреля на Зосиму

– На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет – вишен не будет. То же касается и других деревьев.

– Если на ольхе много сережек – к урожаю овса, много шишек – к урожаю ячменя.

– Также смотрели, как пчелы пережили зиму: "Мало убыли в пчелах – к урожаю гречихи".

– "Доброго человека и пчела не жалит".

На Зосиму-пчельника пробовали ложку меда Pixabay

Что нельзя делать на Зосиму-пчельника

– На Зосиму-пчельника было особенно запрещено убивать пчел. Пчелы у славян были любимыми и уважаемыми, можно сказать, даже священными насекомыми, так как, по легенде, именно они первыми сообщили миру о Воскресении Христа.

– Нельзя никому рассказывать сны, приснившиеся с 29 на 30 апреля. По поверью, они должны сбыться через месяц. Сон, увиденный днем 30 апреля, тоже справедлив, но о нем тоже нельзя никому рассказывать. Исполнится он нескоро.

– Вечером на Зосиму 30 апреля, по примете, нельзя печь хлеб.

В народе пчела издавна считалась священным насекомым Pixabay

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